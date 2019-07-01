前董座未出席交接 中油工會抱不平：經部未先告知人事異動

中油工會理事長陳嘉麟透露，中油前任董事長李順欽並未現身參與布達典禮的關鍵，是經濟部未提前通知人事異動。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今天（4日）舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達典禮，中油工會理事長陳嘉麟在致詞抱怨，經濟部長郭智輝未親自前往，而美中不足地方是中油前任董事長李順欽並未現身參與。他更透露，李前一天傳訊告訴他，人事的安排沒有被通知，都是看外界報導才得知，陳替李打抱不平，認為經濟部可以更好。

陳嘉麟致詞時大讚新任董總「很有Guts!」，敢在中油迫切轉型、有艱鉅任務時接下重擔。但陳話鋒一轉，提到布達典禮有美中不足之處，經濟部旗下國營事業裡，中油的營業額比台電大，上一次的典禮是由經濟部長王美花親自監交，勉勵中油，但今部長郭智輝有公務在身，無法親自前往。

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今布達典禮上，多位前中油高層均出席，包括前董事長林聖忠、歐嘉瑞，前總經理潘文炎、陳綠蔚、劉晟熙等，卻未見剛卸任的董事長李順欽身影，讓外界大感疑惑。

陳嘉麟致詞就透露「關鍵」，布達典禮的前一晚，李順欽傳訊息跟他告別，並通知今日不出席。陳嘉麟直指，李在這次中油的人事案中，「沒有被提前通知」，其實經濟部可以做得更好，陳指出，人事布達是很正常的事情，因為任務完成、年齡到了，總是會有離開的時候，「如果有前董事長留下交接，擔任嘉賓，會更完善。」

陳嘉麟更點名，這是經濟部的事情，站在中油立場，李順欽就是最大長官，這一定要由部長或次長親自邀請他。

而陳嘉麟還提到，中油工會相當關注新四輕，但「部長的回答令我很憂心」，郭智輝先前訪問提到，石化或電力可到菲律賓布局，陳嘉麟強調，經濟部要布局海外包括菲律賓，很樂觀其成，但是台灣石化業一定要有自己的能力。

他更強調，新四輕若往菲律賓移動，這件事「已經沸騰」，這會有阻力，且阻力就是石油工會，向台下次長連錦漳喊話，拜託次長轉告部長。

會後新任董事長方振仁也被問到此事，他說，「石油公司的大門永遠為我們退休的同仁敞開，歡迎他們隨時回來。」方振仁表示，中油也非常希望李順欽可以出席，最終不出席仍要尊重個人意願，不適合由他代為回答，還是要詢問本人。

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