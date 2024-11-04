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泰國人搶買黃金！銷售量稱霸東協

2024/11/04 14:19

世界黃金協會指出，泰國已經連續兩個季度，成為東協黃金銷量增長趨勢最高的國家。（資料照，彭博）世界黃金協會指出，泰國已經連續兩個季度，成為東協黃金銷量增長趨勢最高的國家。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價持續創下新高，淘金熱潮再度上演，尤其泰國人迷上買黃金。世界黃金協會指出，泰國已經連續兩個季度，成為東協黃金銷量增長趨勢最高的國家。

根據《泰國世界日報》報導，協會近期發布今年第三季度黃金需求趨勢報告，指泰國的黃金消費需求比去年同時期成長11%，達14.5噸，刷新了歷史記錄。

世界黃金協會亞太區負責人范少凱表示，有數項因素推動泰國黃金購買熱潮，包括泰國政府在第三季度末推出的「數碼錢包」計劃，通過發放現金刺激了當地經濟，推高對黃金的需求。其他刺激銷量的原因包括地緣政治緊張局勢、國內政治經濟的波動性，以及市場對金價上漲的普遍預期，另外，投資者的「害怕錯過」因素，也是黃金需求上升因素之一，

東協國家投資者在第三季對黃金需求強勁，泰國、印尼和馬來西亞均達到兩位數年增率，不過仍以泰國的增長勢頭最高。然而目前金價不斷攀升，也使消費者面臨諸多挑戰。泰國中央銀行在今年第三季度的黃金購買量有放緩，但需求仍然保持強勁，以致泰國的黃金市場動態一直備受關注。

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