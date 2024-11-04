最後2天！5-6月千萬發票3張未領 開出商店一次看

5-6月統一發票，領獎期限至明天截止。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕急尋中獎人！今年5-6月期統一發票，領獎期限只到11月5日，期限剩下最後2天，但本期1000萬元特別獎還有3張沒人領，包括彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店買21元飲料等。財政部提醒民眾，趕快確認發票是否都對完了？中獎的領了沒？千萬不要讓財神爺擦身而過。

根據財政部統計，5-6月期統一發票，1000萬特別獎仍有3張未兌領，包括：新北市中和區和平街1號星巴克買飲料等209元（電子發票證明聯）、台中市大甲區中山路2段202號興鴻生鮮超市賣場消費169元（電子發票證明聯）及彰化縣福興鄉彰水路50號全家便利商店買飲料品21元（電子發票證明聯）。

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財政部表示，5-6月統一發票領獎期限至11月5日止，中獎人應於期限內領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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