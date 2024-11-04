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台股收盤》金「積」來電 指數收漲185點

2024/11/04 13:47

金「積」雙引擎，指數收漲185點（資料照）金「積」雙引擎，指數收漲185點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數，投資人觀望，不過，費半受到美超微衝擊，指數收黑下跌0.78％，不過，台積電ADR逆勢上揚1.26%，收192.95美元，週一（4日）台股在台積電開盤漲5元、鴻海（2317）、廣達（2382）等開盤上漲，指數開盤漲59.1點，以22839.18點開出，在台積電領半導體、矽智財等電子股上攻，金融股亦走揚下，指數開高，漲240點，來到23020點，不過，在傳產股、電子通路、光電等電子股走跌拖累，終場跌185.31點，收22965.39點，成交量3116億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲15元，收1040元，成交額276.34億元，排名第1；鴻準漲5.4元，收86.9元，成交額140.32億元，排名第2；鴻海漲6元，收214元，成交額120.26億元，排名第3；世芯-KY漲150元，收2180元，成交額110.64億元，排名第4；聯鈞漲12.5元，收234元，成交額102.27億元，排名第5。

萬海跌4.4元，收89.8元，成交額101.09億元，排名第6；廣達漲8.5元，收313.5元，成交額73.01億元，排名第7；緯創漲1元，收116元，成交額59.81億元，排名第8；光聖漲28元，收520元，成交額56.14億元，排名第9；長榮跌2.5元，收210.5元，成交額51.98億元，排名第10。

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