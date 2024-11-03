美學經濟+減碳意識爆發 台灣設計研究院接案量大增

在2023年獲得金點設計獎「年度設計獎」的文具品牌物外YSTUDIO表示，除國內市場外，公司也規劃將觸角延伸至海外。（物外提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應商品高值化趨勢與消費者減碳意識抬升，美學力的厚植也走進各部會施政目標。近年來，包括經濟部商業署、貿易署與農業部，都在其產業輔導案上反映工業設計需求，包括農產品電子拓銷品牌商務、出口減碳包裝設計、商圈品牌改造等，都委託台灣設計研究院（設研院，TDRI）執行，訴求不只功能具備，更要美觀提升形象。

設研院前身是台灣創意設計中心，由經濟部在2003年成立，宗旨是輔導產業導入美學設計，設計研究院在2020年正式成立，隸屬於經濟部產業發展署，執行業務除每年籌辦金點設計獎徵獎外，也協處各部會執行工業設計美學相關業務。

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設研院今年協辦輔導案中，「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫」，由農業部指導，目標在強化我國農產品的電子商務發展，協助國內具電子商務銷售潛力的農產品業者及農企業提升行銷力與品牌營造，該設計輔導案每案20萬元，將在本月22日舉辦甄選說明暨媒合會，欲參加的設計公司須在本月15日前申請報名。

另一個由設研院協辦的「出口產品減碳包裝設計標竿型輔導案」，指導單位為經濟部貿易署，輔導中小企業MIT出口產品提升質感，尤其因應低碳化需求，計畫著重於導入減碳包裝架構與系統，該徵案採隨到隨審，開放受理申請至預算用罄截止。

經濟部商業署今年推動商圈示範先行計劃。圖為彰化小西商圈改造後街景。（設計研究院提供）

此外，商業署今年首度辦理「商圈脈動」計畫，由位於台南、彰化及高雄的4個商圈改造示範先行，也是委託設研院串連設計師資源，依照每個商圈獨有的文化特色，打造街廓品牌美學。商業署表示，商圈的策略化轉型包括品牌營造、優化商圈體驗流程、空間改善等，都與美學融入有關。

金點設計獎則是每年由設研院籌辦徵選，每年12月舉行頒獎典禮，透過鏈結國內優秀設計、新銳設計師，提升台灣設計能見度，並與國際市場接軌，例如在2023年獲得金點設計獎的文具品牌「物外 YSTUDIO」，以「完美鋁程精品置物盒」奪得年度最佳設計獎，另海洋永續鋼珠筆也獲得金點設計獎標章。

物外受訪表示，完美鋁程置物盒是以300顆Nespresso回收膠囊重新熔煉製成的再生鋁打造，兼具環保美學精神，海洋永續鋼珠則是使用台灣廢棄漁網原料，再生製成筆身，並以五彩色調呈現海洋光輝變化，公司今年則與綠藤生機旗下精油香氛品牌合作開發「換氣擴香石」，點亮辦公室氛圍，期待能有好表現，目前公司目標市場主要是在國內，也將眼光放至日本、歐洲、北美、東南亞的精品文具市場。

經濟部官員表示，工業大國如德國有紅點設計獎、iF概念設計獎、美國傑出工業設計獎（IDEA），台灣的金點設計獎也期望透過工業設計，彰顯產品的構想理念。加上台灣放眼成就高階製造中心及高科技研發中心，台灣除企業誠信勤勉精神令人印象深刻，產品服務若融入美學設計也能為提升形象加分。

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