台酒、輸銀女董事不到1/3 立院預算中心促改善

輸銀及台酒女性董事占比，未達3分之1的目標。（國庫署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據統計，截至今年8月底，財政部所屬4家國營事業中，輸出入銀行及台灣菸酒公司女性董事占比分別為29%及21%，均未達3分之1的目標。立法院預算中心表示，財政部宜研謀改善，以落實性別平等政策之推動。

財政部為促進公部門決策參與的性別平等，推動性別平等計畫，並以經管國營事業董、監事任一性別比率不少於3分之1做為績效衡量指標。不過，截至2024年8月底，台灣金控及土地銀行女性董事占比分別為46%及43%，達成任一性別比例不少於3分之1目標，但台酒及輸銀女性董事占比為21%及29%，尚未達成任一性別比例不少於3分之1的目標；監事部分，僅台酒未達任一性別比例不少於3分之1目標。

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立法院預算中心指出，財政部為推動性別平等計畫，以經管4家國營事業董、監事任一性別比例不少於3分之1做為部分衡量指標；但截至2024年8月底止，董事達成率為50%，均未達100%的目標值，宜研謀改善，以落實性別平等政策之推動。

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