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加深與亞銀等合作 明年預計捐助亞銀DRMTF約6600萬元

2024/11/03 16:03

財政部明年預計捐助亞銀DRMTF約6600萬元。（記者鄭琪芳攝）財政部明年預計捐助亞銀DRMTF約6600萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據2025年度中央政府總預算，財政部預計捐助亞洲開發銀行國內資源調配信託基金（DRMTF）6600萬元，較2022年度增加127.2％。立法院預算中心指出，捐助DRMTF高於同期總預算增幅39.2％，宜衡量國內財政情勢妥為運用。財政部則表示，參與捐助該基金，可加深我國與亞銀、其會員國及其他國際租稅領域的國際組織實質合作，提升我國國際形象與能見度。

亞銀DRMTF於2017年成立，主要透過提供開發中會員國稅制、稅政專案或技術協助，促進國際租稅合作及稅務行政的數位化，提升其國內資源調配能力與健全財政，以達永續發展目標。我國於2021年間，以國合會名義，由財政部於2022年度預算編列100萬美元（新台幣2905 萬元）捐助 DRMTF，且於當年完成捐助程序，我國為該基金自繼日本後的第2位出資者。

立法院預算中心指出，2025年度中央政府總預算案歲出編列3兆1324億餘元，較2022年度法定預算數的2兆2510億餘元增加39.2%；但2025年度預算案財政部編列捐助DRMTF達200萬美元（約新台幣6600萬元），較2022年度捐助的2905萬元增加127.2%。鑑於2025年中央政府總預算案尚須舉借債務 706億元及移用以前年度歲計賸餘500億元予以彌平，且本次捐助均屬經常支出，並高於同期中央政府總預算歲出增幅39.2%；因此，允宜盱衡國內財政情勢妥為運用，以達實質效益。

財政部具表示，參與捐助該基金，可加深我國與亞銀、其會員國及其他國際租稅領域的國際組織實質合作，提升我國國際形象與能見度。據指出，日本捐助DRMTF已達1200萬美元，而我國加計2025年捐助共300萬美元，占該基金比率從7.3％提升到19％。

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