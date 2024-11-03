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今年以來漲幅直逼5成空頭被打爆 白銀軋空即將到來？

2024/11/03 16:38

白銀今年以來漲幅高於黃金。（彭博）白銀今年以來漲幅高於黃金。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金自2月中旬開始上漲，2024 年迄今已上漲 37%。白銀的表現更佳，年初至今漲幅達 46%，造成5家美國金融銀行因持有大量白銀空頭部位，面臨巨額損失的風險。由於今年白銀市場將連續第四年出現結構性短缺，加上俄羅斯首度將白銀列入外匯儲備，高盛、花旗、瑞銀都看好「銀牛」行情。

白銀近期創下12年新高，每盎司觸及34美元大關，上週五（11/1）呈現回檔走勢，當日下跌近1.40美元/盎司，來到每盎司32.51美元。

儘管白銀近日回檔，今年以來漲幅已達46%，高於黃金的漲幅37%，白銀走揚得益於印度和中國的實體購買。目前花旗已將白銀6至12個月的價格預測，從每盎司38美元上調至40美元。

瑞銀貴金屬分析師也預估，白銀2024年底目標價為每盎司36 美元，2025年將升至40美元，「我們認為白銀在12個月內的表現優於黃金」。

礦業網站《Mining》還披露，白銀突然價格飆升使5家美國金融機構因持有大量白銀空頭部位，面臨巨額損失的風險。這些空頭部位集中在五家美國金融機構，引起了產業分析師的擔憂。批評者認為，儘管電動車和太陽能板等行業的工業需求強勁，但這種程度的賣空，人為壓低了白銀價格。

報導認為，白銀基本面看好，Silver Institute 預計今年需求將成長 2%，太陽能光電市場預計將成長 20%，工業製造應再創歷史新高，成長 9%，珠寶和銀器製造的需求預計將分別成長 4% 和 7%，預期今年白銀市場將連續第四年出現結構性短缺。

值得注意的是，俄羅斯宣布計劃將白銀納入其金屬儲備，這是白銀需求的另一個新來源。隨著其他國家（如擴大成員後的金磚國家）效仿俄羅斯的做法，這可能會成為白銀價格爆炸性增長的基礎。

由於供不應求，是否引爆白銀軋空行情？報導指出，早些時候有消息稱，如果白銀價格突然飆升，5家美國金融機構將被迫迅速購買白銀以履行其遠期合約，從而導致白銀價格進一步上漲。不過，當銀行家簽訂從礦業公司購買白銀的合約來做多實體白銀時，他們會自動在帳上「做空」以平衡多頭部位。他們可以無限期這樣做，因此擠壓白銀「空頭」既不可行，也不可能。

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