自家人犯法！美晶片大廠對中芯子公司發貨被重罰 竟稱「無意行為」

格羅方德在2021年2月到2022年10月向中芯國際子公司中芯長電發送74批不同的晶圓。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國晶片製造商格羅方德（Global Foundries）已獲美國晶片補助，但又傳出對中國廠商發貨，惹毛拜登政府罕見地對這家美國晶片大廠開出罰單。

負責監督美國對中國技術控制的美國工業與安全局週五（1日）表示，將對美國晶片製造商格羅方德處以50萬美元的罰款，此前該公司向限制貿易名單上的一家中國公司運送超過1700萬美元的產品。從2021年2月到2022年10月，格羅方德已向中芯國際子公司中芯長電（SJ Semiconductor）公司發送74批不同的晶圓。

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美國在2020年12月將中芯長電列入所謂的實體名單，因為該公司與中國最先進的晶片製造商中芯國際有聯繫。美國商務部當時表示，中芯國際與中國軍工複合體有聯繫，對美國國家安全構成威脅。

一旦公司被列入實體名單，美國公司在運輸任何技術之前都必須獲得商務部的特殊許可。

這次罕見的經濟處罰之所以引人注目，部分原因是格羅方德是根據《晶片和科學法案》獲得資金的最大晶片公司之一。拜登政府今年稍早宣布向總部位於紐約的晶片製造商提供15億美元的獎勵，並另外提供16億美元的聯邦貸款。預計這些贈款將在10年內使格羅方德在紐約州的生產能力增加兩倍。

格羅方德聲明指出，公司對「由於實體上市之前發生的資料輸入錯誤而導致的無意行為」表示遺憾，這導致公司意外地在沒有許可證的情況下運送晶片。

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