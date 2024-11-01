台灣62紡織業者揮軍大阪展會 創造4.7億商機

紡拓會今天表示，此次共有62家台灣紡織業者共襄盛舉，是近10年來最大規模。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕「2024年台灣紡織品大阪展示會」於10月31日閉幕，紡拓會今天表示，此次共有62家台灣紡織業者共襄盛舉，是近10年來最大規模，共有超過900家日本買主到場參觀，現場接單金額達150萬美元（約新台幣4788萬元），預估後續商機近1500萬美元（約新台幣4.78億元）。

紡拓會指出，日本是全球第4大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據日本纖維輸入組合統計顯示，2023年日本進口紡織品及成衣金額達326億美元（約新台幣1兆元），而台灣業者製造的紡織品在日本備受矚目，因此，有意拓銷日本市場的台灣企業也逐年增加。

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關於此次展會，參展的台廠以循環經濟、機能應用、流行時尚為主題，展品橫跨運動、戶外活動、專業工作服等應用領域，為響應日本紡織產業2050年達到碳中和的永續政策，台灣海廢、農廢回收再製品，以及單一材質機械彈性布料、「碳捕捉」轉換而成的低碳聚酯原料，因符合循環經濟、永續環保需求，受到日本買主高度關注。

包括遠東新（1402）、集盛（1455）、力鵬（1447）、宏遠（1460）、福懋（1434）等業者皆有參加本次展會，吸引運動休閒、連鎖商場、西裝服飾等日本品牌廠到場洽商；根據紡拓會計劃，明年5月14日至15日將進一步在澀谷區BELLESALLE SHIBUYA FIRST展館主辦「台灣紡織品東京展示會」，預期規模也會有所擴大。

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