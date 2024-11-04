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LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退

2024/11/04 07:17

LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退高端紅酒被認為是財富、地位和品味的象徵，受中國資本和富豪們熱捧。（法新社）

《飲酒過量 有礙身體健康 喝酒不開車》

馬雲帶頭 中國富豪橫掃波爾多酒莊

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2016年前後，中國資本、富豪圈掀起一股購買波爾多酒莊的熱潮，許多富豪甚至組團前往波爾多，尋找適合投資的葡萄園。當時的馬雲還是阿里巴巴總裁，也是大手一揮以1200萬歐元買下了他的第一間波爾多酒莊，時隔不到半年，再度斥資1200萬歐元買下另2間酒莊。

高端紅酒被認為是財富、地位和品味的象徵，具有相對穩定的回報率。以一瓶1945年羅曼尼·康帝特級園紅葡萄酒來說，可以拍賣出每瓶超50萬美元的價格，被大富豪們視為保值也增值的投資管道，包括李嘉誠、馬雲、蔡崇信等一票富豪湧入酒莊投資，正是這一現象的縮影。

佳士得高端地產部波爾多合作夥伴MSB中國區市場總監表示，法國人買酒莊的投資報酬率是3%至8%，中國人如果有自己的銷售管道，投資報酬率能達到10%至20%。

根據《葡萄酒，紅色，中國》數據顯示，2014年底法國有近112家酒莊被中國資本收購，2016年攀升至145家，其中波爾多佔了143家，較上一年增長22.9%。到2018年7月底，共有158家酒莊被中國資本收購，其中146座在波爾多。

LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退波爾多五大酒莊的拉菲（Chateau Lafite-Rothschild）（圖右），在中國受到政商圈追捧，漲幅遠大於黃金。（路透）
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江澤民帶頭？Lafite受中國政商圈追捧

說起中國炒作紅酒，不得不提波爾多五大酒莊的拉菲（Chateau Lafite-Rothschild），曾有此一說，是已逝的中國前總書記江澤曾公開讚譽「拉菲好」，從此"中國官場與富豪只認拉菲" ，受中國富豪青睞的拉菲炙手可熱，價格不斷被炒高。消息說，拉菲在2008年750毫升和1500毫升酒瓶上將印"八"字的消息11月底傳出後，2008年產的拉菲預購價短短數日內升了17%。自2009年推出以來，2008年拉菲的預售價上升了590%。

據《紐約時報》和《南德意志報》取得德意志銀行（Deutsche Bank）的機密文件，當時德意志銀行為打入中國市場，向當時的中國總書記江澤民及總理溫家寶送出重禮，其中德銀向江澤民送了一套Bang & Olufsen音響及一座水晶老虎，總值1.8萬美元；又向生肖屬馬的溫家寶送上一座1.5萬美元的水晶馬；其他禮物包括一瓶1945年拉菲酒莊紅酒，由此可見高端紅酒在中國政商圈的威力。

LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退中國資本對紅酒行業缺乏了解，導致商業模式短視近利。（法新社）
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商業模式短視近利 管理方式像「經營鞋盒廠」

波爾多是法國最重要的葡萄酒產區。根據數據，2016年中國買家選擇的波爾多酒莊，多半落在兩百至三百萬歐元之間，在當地出售的酒莊中，價格屬於中等偏下的水平。當時波爾多生產的葡萄酒中，約20%是銷往中國，而中國資本所擁有的酒莊，有高達80%的紅酒直接銷往中國。

佳士得酒莊部（Vineyards-Bordeaux）葡萄園專家指出，部分中國買家買入酒莊是慕名法式生活而來，畢竟波爾多漂亮莊園價格遠比香港、上海的公寓便宜，完全忽略了酒莊的財務狀況和後續的投資需求。

法國鄉村土地市場監管機構（SAFER）指出，中國資本除了「缺乏了解」、也低估了生產成本（高於小型家庭式酒莊的成本），並且高估了銷售能力，這些城堡酒莊的生產成本遠高於直接進口。

除了中資追求短期回報的心態外，對莊園的管理方式也像是「經營鞋盒廠」。一名當地技術總監表示，他在四年內僅見過一次前老闆，「對葡萄種植週期不切實際的管理要求」，管理階層也出現不斷變動。

業內人士表示，酒莊的投資回報周期是以10年為單位，甚至需要數個10年才能顯現出效果。中國投資者大多在2010年到2015年葡萄酒行業爆發時跟風買入，這種短期獲利的想法，與酒莊本身屬性有衝突，只要市場一遇冷，很多投資者可能就放棄酒莊了。

巴黎銀行鄉村地產投資部指出，中資的模式是收購入門級酒莊，期望立即盈利，嘗試生產價格低於5歐元的酒類，再透過分銷網絡以20歐元、40歐元，甚至100歐元的價格售出。

LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退2017年中國紅酒市場亂象雜生，天價紅酒定價遠超茅台。（路透）
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150家中資酒莊 1/3遺棄 1/3待售

2016年波爾多葡萄酒對中出口再刷新高，中國穩坐波爾多葡萄酒最大的海外市場。根據國際葡萄與葡萄酒組織公布的數據顯示，2016年中國葡萄酒消費量達17.2億公升，比上一年成長6.9%，增幅居全球之首。

2017年中秋節前，央視報導了中國紅酒市場的混亂現象，當時記者花了1399人民幣買了一瓶由明星進口的紅酒，比當時飛天茅台價格還不到800元人民幣貴上近75%，卻記者卻發現同款產品在國外售價只需11.5元人民幣。

「央視」對天價紅酒率先發難，這一年也成了中國紅酒進口的高點。國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的數據，2023年中國葡萄酒消費下降了25%。儘管紅酒過剩且銷量不佳，但波爾多酒莊仍需投入財力維護，卻面臨中國嚴控資金，這些資本家很難進行海外投資，導致這些中資掌控的酒莊後繼無力。

數據顯示，現今150家中資法國酒莊裡，已有1/3被遺棄、1/3處於待售狀態，很多資本家想離場，但找不到接手的人，酒莊面臨倒閉危機。

開啟中國第一波前往波爾多買酒莊熱潮的始祖，也是掀起中國天價紅酒熱潮的拉圖拉甘酒莊（Chateau Latour Laguens），現今也掛牌待售，其售價為15萬歐元（不含葡萄園）。至於馬雲的夏堡酒莊雖未傳出脫手，但市場預計去年的虧損應超過50萬歐元。

目前成功脫手的資本是香港思格威酒業（SGV Wines）老闆，先前收購了四座波爾多酒莊，並將改名為「金兔」、「御兔」、「大羚羊」和「藏羚羊」。不過，這四座酒莊已在2022年從波爾多地圖上消失。市場傳出，已賣回給原先的法國投資者、並恢復了原名。

LTN經濟通》十年一覺波爾多夢 中資狼狽撤退歐美國家法治嚴苛，中資以不法資金購買的酒莊被沒收。（法新社）
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中資利用酒莊洗錢 被沒收的法律風險仍存

波爾多酒莊除了賣酒賺錢，部分中資則涉嫌透過不法資金買入酒莊進行「洗錢」活動。據報導，約在2018年時，有10家中資投資的波爾多酒莊被法國政府調查，調查原因包括中資、富豪們陸續將資產自中國移轉至海外，購買當地酒莊，但其收入來源的合法性受質疑，除了被課稅，甚至由法律認定所沒收。

有「波爾多酒莊最大的中國買家」之稱的曲乃傑，在2010年至2013年間大肆收購了25座法國波爾多酒莊，預計總價值約6000萬歐元。但在今年5月，法國政府以財務違規為由，沒收了中國海昌集團創始人曲乃傑手上的9座酒莊。據報導，法國政府調查，曲乃傑涉嫌挪用公款資金購買酒莊，並利用酒莊涉及洗錢、逃稅、偽造文件在內的稅務犯罪。

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