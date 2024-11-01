中國又出手查外企！外媒：AZ中國區高管被查恐損外商信心

英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查。（歐新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查，若有要求，AZ也會全力配合調查。對此外媒表示，中國此舉讓人不清楚意圖為何，這起案件的調查缺乏透明度，且中國近1年來不斷突襲搜查外企，恐將嚴重打擊外國企業對中國的信心。

根據聯合國預測，到2050年，近3分之1的中國人口將達到65歲或以上，《華爾街日報》指出，中國逐漸邁入高齡化，而價值超過至少1兆美元（約新台幣32兆元）的醫療保健行業，對外國企業來說是最具吸引力的機會，但近年來中國一直在努力改革其醫療保健系統，打壓產業和反貪腐運動一波接著一波的發生。

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近期，英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）中國區高管被調查，該公司10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查。

對此，法國外貿銀行亞洲首席經濟學家赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，這個消息，會摧毀外國公司對中國任何方面的信心。他指出，此案「明顯」與中國國內正在進行的製藥和醫療保健行業反貪腐運動有關。北京去年8月啟動了醫療產業專案整頓行動，嚴厲打擊藥品銷售的挪用資金和賄賂行為。

中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）也呼籲中國，此類調查應更加透明和公平，他表示，規則和法規的模糊性，是歐洲公司近年來面臨的頭號監管挑戰。

自去年以來，外國企業一直對中國當局的突襲搜查，以及高層和員工被拘留感到擔憂，根據南華早報報導，該行動已逮捕了30多名中國製藥商的高階主管，還有300多名醫院院長和黨委書記。

國際仲裁員陶景洲指出，此類案件缺乏透明度，可能會阻礙北京吸引外國投資的努力，調查不透明必然會引發各種謠言，這可能會破壞中國政府創造法治和國際標準投資環境的努力。

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