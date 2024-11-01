供貨台灣遭中國制裁 美無人機電池供應鏈恐受衝擊

美無人機製造商斯凱迪奧對台灣進行出售，遭中國實施制裁。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國為報復華府批准向台灣出售無人機，對美國無人機製造商斯凱迪奧（Skydio）實施制裁。據報導，斯凱迪奧的無人機電池供應商位於中國，目前已無法取得電池在內的關鍵元件，正急尋台灣在內的亞洲替代供應商，此舉恐衝擊其供應鏈。

斯凱迪奧的無人機產品供貨給台灣政府與烏克蘭軍方，一直以來均在美製造無人機，但少數關鍵零件仍是中國供應商供給，電池是關鍵材料之一。斯凱迪奧指出，中國制裁的原因是「向台灣銷售無人機，消防署是在台的唯一客戶」。受到中國制裁影響，無人機電池出貨將在未來幾個月減少，恐影響供應鏈。

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據報導，美國上月批准提供台灣最多5億6700萬美元（約新台幣181億元）軍援後，中國外交部本月稍早宣布對斯凱迪奧（Skydio）等3家美國軍工企業及10名高階管理人員實施制裁。

《金融時報》引述知情人士報導，中國當局曾造訪斯凱迪奧的供應商，包括日本TDK子公司東莞新能安科技公司，要求他們中斷合作關係。

斯凱迪奧指出，目前手頭上仍有大量電池庫存，團隊已在尋找替代供應商，預料要到明春才會有新的供應商。

巴黎智庫「蒙田研究所」（Montaigne Institute）政策分析家杜懋之（Mathieu Duchatel）在社群媒體X平台發文指出，中國制裁措施引起「供應鏈危機，這是用以支持自身產業及俄羅斯」。

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