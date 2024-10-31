捅破警戒線！中國政府債務近600兆 負債率超過100％

中國近期可能發行10兆人民幣額外債券，但相對中國政府的債務規模，中國的發債行動顯得杯水車薪。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕「中國的債務規模到底有多大？」中國中央財經大學黨委常委兼副校長李建軍給出了具體數據：130兆人民幣（583.3兆台幣），若與2023年中國國內生產總值（GDP）126兆人民幣（565.3兆台幣）相較，其負債率已超過100%，遠高於國際警戒線60%。

一段李建軍18日在北京2024金融街論壇年會上的演說影片，近日在網路上流傳。該會議主題為「防範系統性風險與維護金融安全」，李建軍以化債角度探討該議題。

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李建軍開場白提出「中國的債務規模到底有多大？」的大哉問。他說，截至今年6月30日，中國地方債務餘額，合法部分有42.23兆人民幣（189.5兆台幣）；城投債、隱形債57.16兆人民幣（256.5兆台幣），當中並未統計隱形擔保的數據，加起來是99.39兆人民幣（446兆台幣），相當於百兆規模。再加上中央國債的30兆（134.6兆台幣），中國政府的整體負債率，與2023年的GDP 126兆人民幣相較，已突破100%，遠高於國際警戒線60%。

他補充，從地方視角來看，中國多數省分的負債率已超過國際警戒線300%，其中，天津、重慶、貴州與甘肅的債務負擔尤其沉重。

為了提振經濟，中國政府已推出一連串刺激措施。路透近日批露，北京可能在11月4日至8日舉行的全國人大常委會議中，批准未來幾年發行10兆人民幣（44.87兆台幣）額外債券，其中分3年發行6兆債券（27兆台幣），用於化解地方政府的隱性債務。

對此，曾在中國金融機構任職的知名財經Youtuber小翠指出，純粹從救經濟的角度看，1年發10兆國債都不夠，因為地方債務、房地產債務等規模過於龐大，相關發債杯水車薪。

她說，事實上，發再多的債也不能解決中國經濟的結構性問題。中國經濟最大的問題不是週期性的問題，而是結構性問題。中國官方從來只承認週期性問題，財政對外說的總是逆週期調整，從來不提結構性改革，「因為改不動、傷筋動骨，還可能把皇上（中國國家主席習近平）的命都給革了」。

她指出，所謂的結構性改革包括分配制度改革、削弱國企地位、發放福利等，「只要皇上不退位，只能看到刺激政策，而看不到改革政策」。

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