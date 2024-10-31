晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

捅破警戒線！中國政府債務近600兆 負債率超過100％

2024/10/31 16:23

中國近期可能發行10兆人民幣額外債券，但相對中國政府的債務規模，中國的發債行動顯得杯水車薪。（法新社）中國近期可能發行10兆人民幣額外債券，但相對中國政府的債務規模，中國的發債行動顯得杯水車薪。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕「中國的債務規模到底有多大？」中國中央財經大學黨委常委兼副校長李建軍給出了具體數據：130兆人民幣（583.3兆台幣），若與2023年中國國內生產總值（GDP）126兆人民幣（565.3兆台幣）相較，其負債率已超過100%，遠高於國際警戒線60%。

一段李建軍18日在北京2024金融街論壇年會上的演說影片，近日在網路上流傳。該會議主題為「防範系統性風險與維護金融安全」，李建軍以化債角度探討該議題。

李建軍開場白提出「中國的債務規模到底有多大？」的大哉問。他說，截至今年6月30日，中國地方債務餘額，合法部分有42.23兆人民幣（189.5兆台幣）；城投債、隱形債57.16兆人民幣（256.5兆台幣），當中並未統計隱形擔保的數據，加起來是99.39兆人民幣（446兆台幣），相當於百兆規模。再加上中央國債的30兆（134.6兆台幣），中國政府的整體負債率，與2023年的GDP 126兆人民幣相較，已突破100%，遠高於國際警戒線60%。

他補充，從地方視角來看，中國多數省分的負債率已超過國際警戒線300%，其中，天津、重慶、貴州與甘肅的債務負擔尤其沉重。

為了提振經濟，中國政府已推出一連串刺激措施。路透近日批露，北京可能在11月4日至8日舉行的全國人大常委會議中，批准未來幾年發行10兆人民幣（44.87兆台幣）額外債券，其中分3年發行6兆債券（27兆台幣），用於化解地方政府的隱性債務。

對此，曾在中國金融機構任職的知名財經Youtuber小翠指出，純粹從救經濟的角度看，1年發10兆國債都不夠，因為地方債務、房地產債務等規模過於龐大，相關發債杯水車薪。

她說，事實上，發再多的債也不能解決中國經濟的結構性問題。中國經濟最大的問題不是週期性的問題，而是結構性問題。中國官方從來只承認週期性問題，財政對外說的總是逆週期調整，從來不提結構性改革，「因為改不動、傷筋動骨，還可能把皇上（中國國家主席習近平）的命都給革了」。

她指出，所謂的結構性改革包括分配制度改革、削弱國企地位、發放福利等，「只要皇上不退位，只能看到刺激政策，而看不到改革政策」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財