川普麥當勞炸薯條又搭垃圾車 馬斯克讚：美國最有趣總統

川普10月30日搭乘垃圾車到造勢活動進行演講。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統大選進入最後倒數階段，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）頻頻出奇招造勢，像是日前到麥當打工炸薯條，昨日又身穿橙色安全背心，搭乘垃圾車到造勢活動進行演講。科技富豪馬斯克（Elon Musk）大讚川普將是美國最有趣的總統。



綜合媒體報導，川普10月20日現身賓州費斯特維爾-特雷弗斯（Feasterville-Trevose）一家麥當勞餐廳，親自下廚炸薯條，吸引大批支持者排隊購買。此舉不僅為2024年總統大選增添戲劇性，還順便狂酸對手賀錦麗捏造麥當勞打工經驗。

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週三（10月30日）川普又出招，在威斯康辛州綠灣市（Green Bay）舉行競選活動，他身穿橙色安全背心，搭乘一輛印有「川普讓美國再次偉大2024（TRUMP Make America Great Again 2024）」字樣的白色垃圾車，前往雷施中心（Resch Center）集會場地，以此行動直接回應民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）日前將川普支持者稱為「垃圾」的言論。

川普近來頻頻出奇招造勢，成功引來外界關注。對於川普之舉，有網友表示，「真正的歡樂派對」、「讓美國再次變得有趣」、「有史以來最具代表性的總統競選活動」，馬斯克也在社交平台X發文表示看法，稱「川普的第2個總統任期將是美國一段時間以來最有趣的總統任期，會很棒的」。

川普10月20日現身賓州一家麥當勞餐廳，親自下廚炸薯條。（美聯社）

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