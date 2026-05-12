台股42253點閃現！聯發科、力旺千金股跳水 ，指數震盪782點收漲108點。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕無懼美伊停火僵局，美股4大指數週一全數收紅，亞股週二再接再厲，韓股漲1.67%，登7999.67點新猷，而台股則在記憶體、低軌衛星、ABF載板、光電、矽智財等電子股領軍全力衝刺，指數開高走高，然在聯發科、力旺、鴻海等重量級大跳水下，指數大跌，回測41471點，所幸在聯電、日月光、台積電、友達、群創等電子股，在買盤點火，指數翻紅再攻高，上漲463點，來到42253點，再創新高，終場在高價股，及廣達、英業達等AI股，及金融與傳產走跌拖累，指數漲勢收斂，終場漲108.26點，收41898.32點，成交量為1.37兆元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲20元，收2255元，成交額為995.19億元，排名第1；南亞科漲20元，收321元，成交額為671.77億元，排名第2；群聯漲55元，收2725元，成交額為401.41億元，排名第3；聯電以漲停104.5元作收，成交額為382.85元，排名第4；華邦電漲4元，收121.5元，成交額為375.84億元，排名第5。

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聯發科跌180元，收3700元，成交額為358.84億元，排名第6；群創以漲停35.5元作收，成交額為288.16億元，排名第7；台達電跌50元，收2195元，成交額為262.68億元，排名第8；欣興漲14元，收875元，成交額為257.83億元，排名第9；國巨*漲28元，收419.5元，成交額為255.5億元，排名第10。

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