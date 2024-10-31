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黃金一直漲！再寫歷史新天價

2024/10/31 09:00

週三（30日）黃金價格上漲。（路透資料照）週三（30日）黃金價格上漲。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國總統大選的不確定性提振了避險需求，週三（30日）黃金價格上漲，再創歷史新高，同時交易員也在等待經濟數據，以摸索聯準會的政策路徑。

現貨黃金上漲0.5%，報每盎司2788.87美元，早盤曾觸及2789.73美元的歷史高點；12月交割的黃金期貨價格上漲0.7%，報每盎司2800.8美元。

《路透》報導，RJO資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）指出，美國大選將至，政局不確定性很高，美聯準會（Fed）正在降息，俄羅斯和烏克蘭的前景也很不確定。

他說：「有太多因素可以推動金價走高，所有負面消息都是推升金價所需的動力，下一步可能往2850美元攀升。」

黃金價格今年已飆升35%，預計將創下1979年以來的最佳年度表現。低利率環境將更有利黃金漲勢。

德國Heraeus Metals交易主管Dominik Sperzel表示，由於新興市場擔憂、黃金ETF流入以及大選後市場調整，到2025年金價可能會達到3000美元。

市場預期Fed下週將降息25個基點，同時市場也關注週四和週五將公布的美國個人消費支出（PCE）和非農就業數據。

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