馬斯克砸11億買豪宅 邀11子2母同住、前屋主被下封口令

馬斯克近日豪砸3500萬美元（約新台幣11.2億元）購買了一處秘密豪宅。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日豪砸3500萬美元（約新台幣11.2億元）購買了一處秘密豪宅，只為了在美國德州奧斯汀替他的11名子女以及2名孩子生母建造一個可以同居、隱密性高的住宅區。

根據《紐約時報》報導指出，馬斯克在德州奧斯汀購買了2處相鄰的豪宅，距離近到只需步行就能抵達，其中包括一座1萬4400平方英尺的「托斯卡納風格別墅」（Tuscan villa），以及後方一座6間臥室的住宅，這2棟房屋總價約3500萬美元，報導還提到，馬斯克另外購入了距離這2處房產僅短短步行距離的第3棟住宅。

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報導提到，為了保障房產交易的隱密性，馬斯克還會要求賣方在交易前簽署保密協議，並大手筆提出高於市價70%的金額讓對方滿意。不過目前只有替馬斯克生下3子的正妹女下屬、Neuralink高管齊利斯（Shivon Zilis）入住。

另外，馬斯克的第一任妻子賈斯汀·馬斯克（Justine Musk）育有五名子女，而加拿大流行歌手格萊姆斯（Grimes）則是馬斯克另外三個孩子的母親。賈斯汀與五個孩子沒有搬入豪宅的原因可能在於他們的婚姻已經結束了，而且五個孩子年紀較大。而格萊姆斯與孩子沒有入住的原因，疑似是對馬斯克與齊莉斯的關係感到不滿。

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