比特幣巨鯨甦醒「倒貨」逾17億！獲利超過6674倍

比特幣突破7.2萬美元！巨鯨甦醒「倒貨」獲利超過6674倍（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著比特幣飆漲，再度突破7萬美元大關，週二觸及7萬2772.6美元，外媒報導，1名持有749枚比特幣巨鯨在消失12年後出手砍出，總價值約約5322萬7433美元（約新台幣17.03億元），其獲利高達6674倍，專家表示，隨著大型巨鯨的甦醒，2024年機構對比特幣的需求，將達到前所未有的水平。

據Whale Alert監測，1個持有749枚比特幣，價值約5322萬7433美元的巨鯨甦醒，在休眠12年後被激活，其2012年價值約合7974美元，換言之，該筆交易獲利超過6674倍。

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Dailycoin報道，儘管此次轉移的動機尚不清楚，但它與近期比特幣價格的上漲相吻合，比特幣價格已突破人們期待已久的71000美元價格點，短線最高觸及73619美元。

加密貨幣市場正煥發新的活力，比特幣引領的反彈正在點燃一波積極勢頭，這種上漲重新點燃了散戶和機構投資者的興趣，他們紛紛購買資產，希望利用市場走勢獲利。

甚至長期沉寂的投資組合，也顯示出了重新煥發活力的跡象，因為十多年前不活躍的投資組合開始活躍起來。

CryptoQuant最新報告顯示，2024年機構對比特幣的需求，將達到前所未有的水平，大型巨鯨帳戶推動了這一趨勢。

CryptoQuant執行長Ki Young Ju指出，機構自託管錢包現在持有的比特幣是零售錢包的2倍，這反映出主要金融參與者的需求不斷增加。

根據Ki Young Ju分析，巨鯨帳戶在過去1年中淨流入了67萬枚比特幣。巨鯨活動的激增，極大地促進了比特幣的機構需求，大型參與者越來越多地看到了該資產的長期潛力。

IntoTheBlock數據支持這一趨勢，顯示目前約40%的比特幣供應量，集中在巨鯨帳戶中。

日本投資公司Metaplanet最近加入了比特幣巨鯨的行列，增加了156.70枚比特幣的持有量。此次收購使其總儲備量增至1018枚比特幣以上，價值超過7000萬美元。

隨著資產管理公司不斷增持比特幣，比特幣ETF的受歡迎程度持續上升。

10月24日，CryptoQuant對美國證監會13F文件的分析顯示，在美國交易的比特幣現貨ETF，目前持有約19萬3000枚比特幣，價值超過130億美元，這約佔此類基金持有的比特幣總量的20%。

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