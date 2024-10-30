引進印度移工 勞長何佩珊：11月將召開台印首次雙邊工作層級會議

引進印度移工最新進度，勞動部長何佩珊今表示，11月將召開台印首次雙邊工作層級會議（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕我國引進印度移工進度持續推進，勞動部長何佩珊今日在立院答覆立委質詢透露，台印雙邊工作層級小組會議下月即將召開，已邀請印方的工作人員來台；發展署署長蔡孟良表示，會議不會只召開一次，11月印方代表首次來台，屬於準備會議，我方規劃邀請參訪移工的工作環境，畢竟印度對台灣仍屬陌生。

台灣、印度簽署勞工合作備忘錄後，勞動部積極籌備印度移工引進的後續措施，目前正積極籌備台印首次雙邊工作層級小組會議。

請繼續往下閱讀...

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。針對旅宿等產業要求引進移工，遭勞動部反對，立委羅廷瑋今日詢問勞動部長何佩珊，引進印度移工的進度。

何佩珊表示，目前正積極備台印首次雙邊工作層級小組會議。已邀請印方的代表，對接在11月來台，這是已經確定的方向。

發展署署長蔡孟良會後補充，勞動部已經與駐印度代表處，確認邀請印方代表，會討論的議題仍與對方討論，因為工作會議會召開數次，雙方要有共識，並且先確認未來討論的議題範圍，將一些原則性問題先行確認，且印方可能有些問題希望能夠多了解。

為了協助印方多了解台灣，蔡孟良表示，次此印方代表前來，我方會適當安排參訪移工的工作環境，未來也規劃我方代表至印度會商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法