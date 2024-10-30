晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

引進印度移工 勞長何佩珊：11月將召開台印首次雙邊工作層級會議

2024/10/30 13:37

引進印度移工最新進度，勞動部長何佩珊今表示，11月將召開台印首次雙邊工作層級會議（記者李靚慧攝）引進印度移工最新進度，勞動部長何佩珊今表示，11月將召開台印首次雙邊工作層級會議（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕我國引進印度移工進度持續推進，勞動部長何佩珊今日在立院答覆立委質詢透露，台印雙邊工作層級小組會議下月即將召開，已邀請印方的工作人員來台；發展署署長蔡孟良表示，會議不會只召開一次，11月印方代表首次來台，屬於準備會議，我方規劃邀請參訪移工的工作環境，畢竟印度對台灣仍屬陌生。

台灣、印度簽署勞工合作備忘錄後，勞動部積極籌備印度移工引進的後續措施，目前正積極籌備台印首次雙邊工作層級小組會議。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部部長就「我國全時職位缺工概況」進行專題報告，並備質詢。針對旅宿等產業要求引進移工，遭勞動部反對，立委羅廷瑋今日詢問勞動部長何佩珊，引進印度移工的進度。

何佩珊表示，目前正積極備台印首次雙邊工作層級小組會議。已邀請印方的代表，對接在11月來台，這是已經確定的方向。

發展署署長蔡孟良會後補充，勞動部已經與駐印度代表處，確認邀請印方代表，會討論的議題仍與對方討論，因為工作會議會召開數次，雙方要有共識，並且先確認未來討論的議題範圍，將一些原則性問題先行確認，且印方可能有些問題希望能夠多了解。

為了協助印方多了解台灣，蔡孟良表示，次此印方代表前來，我方會適當安排參訪移工的工作環境，未來也規劃我方代表至印度會商。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財