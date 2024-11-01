LTN經濟通》俄被制裁快窒息 想藉金磚之橋脫身？

2022年，俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家切斷了俄羅斯銀行與SWIFT的聯繫。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金磚國家（BRICS）峰會今年10月在俄羅斯喀山（Kazan）舉行，隨著金磚國家從5個在去年擴大至10個成員國，該團體也正試圖挑戰由西方主導的秩序。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）希望透過建立新的國際支付系統，攻擊美國在全球金融的主導地位，並保護俄羅斯及盟友免受制裁，同時也增強金磚國家的影響力。

這項支付系統被俄羅斯稱為「金磚之橋（BRICS Bridge）」，計劃將在未來1年內建成，讓各國使用央行營運的數位平台進行跨境結算。中國長期以來一直認為，新的支付技術將削弱美國作為全球金融中心的能力，金磚國家的計劃可能使交易變得更便宜、更快速，這些優點可能足以吸引新興經濟體。西方官員擔心這項計劃可能旨在規避制裁，表明該計劃確實具有潛力。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）先前表示，大家都明白，任何人都可能面臨美國或其他西方國家的制裁，金磚的支付系統將允許經濟不再依賴那些「將美元和歐元武器化的國家」也能運作。

金磚國家擬推動新的國際支付系統，挑戰美國在全球金融的主導地位。（歐新社）

西方金融制裁俄羅斯 致各國央行囤黃金

戰後，全球金融體系以美元為中心，因此美國一直位居主導地位，並使美國銀行處於國際支付的中心。由於幾乎所有以美元進行交易的銀行，都必須透過美國的代理銀行進行交易，因此他們能監控資金流動是否有資助恐怖主義和規避制裁的跡象，為華府提供龐大的權力。

2022年，俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家凍結了俄羅斯在海外持有的2820億美元（約新台幣9.05兆元）資產，並切斷了俄羅斯銀行與SWIFT（環球銀行金融電信協會）的聯繫，這是俄烏爆發衝突後，最嚴重的金融制裁。這次的行動也促使各國央行囤積黃金，同時讓美國的對手減少依賴美元支付。

SWIFT總部位於比利時，是全球200多國數以千計金融機構使用的合作社，提供安全的跨境轉帳溝通體系，這項系統平均每天發送超過4200萬則訊息，相當於跨境高額支付約一半透過此平台。

銀行一旦連上SWIFT系統並與其他銀行建立關係，即可運用系統訊息來進行支付。由於訊息安全無虞，支付委託通常在不受質疑情況下執行，這使得銀行得以高速處理為數龐大的交易，成為提供國際貿易資金的首要機制。

根據俄羅斯國家協會Rosswift統計，俄羅斯國內約有300家金融機構使用這一系統，超過半數俄國信用機構是SWIFT成員，被逐出SWIFT使得俄羅斯進入全球金融市場的管道受限。

俄羅斯總統普廷希望利用各國對美元的不滿情緒，推動金磚之橋計劃。（路透）



俄缺足夠人民幣結算 外貿竟以物易物

在今年的金磚國家峰會上，普廷希望利用各國對美元的不滿情緒，對於莫斯科而言，制定新系統是一項的急迫的優先事項，同時也是一項地緣政治戰略。俄羅斯外匯市場現在幾乎完全以人民幣進行交易，但由於無法獲得足夠的人民幣來支付所有進口，甚至出現以物易物的情況。

普廷表示，由於金磚國家經濟結構和品質的差異，在主張創建新準備貨幣時採取謹慎態度，推動金磚國家貨幣是長期前景，目前尚未考慮。但普廷隨後提到，金磚國家現在應該著重於關注本國貨幣、新金融工具的使用，以及創建SWIFT的類似系統。

普廷希望能推動金磚之橋計劃，這是一個使用中央銀行發行的數位貨幣，並以法定貨幣支持的支付系統，這項計劃將使央行可以參與跨境交易。對於莫斯科來說，這項計劃最大的優勢是沒有一個國家可以對另一國實施制裁。

金磚之橋的概念被認為是借鏡多邊央行數位貨幣橋計劃，貨幣橋是由國際清算銀行與中國等國央行共同研發的實驗性支付平台。（彭博資料照）

中泰阿聯等國央行 合組數位貨幣橋（mBridge）

合組金磚之橋的概念被認為是借鏡多邊央行數位貨幣橋（mBridge）計劃，貨幣橋是由國際清算銀行（BIS）與中國、香港、泰國和阿拉伯聯合大公國央行共同研發的實驗性支付平台。今年6月，沙烏地阿拉伯央行作為第5個合作夥伴加入這項計劃。

根據參與計劃的人士表示，這項計劃取得了「驚人的成功」，可以將交易時間從幾天縮短到幾秒鐘，而且交易成本幾乎為零。1名阿聯官員近日透露，該平台已經處理了數百筆交易，總價值達數十億美元，且數字不斷成長。

大多數國際支付都是以美元為單位，且通常需要透過一系列中間銀行進行，貨幣橋則依賴央行，賦予他們對國內銀行及外國銀行使用數位貨幣的能見度和一定的控制權。

雖然BIS將貨幣橋視為一個聯合計劃，並相信自己對於誰可以加入這項計劃擁有最終決定權，但一些西方官員認為，貨幣橋的參與者或許能將自身涉及的部份分享給其他人，例如金磚之橋的參與者，包括概念和代碼可能被金磚國家、中國或俄羅斯所複製。中國官媒也直言，金磚國家新的計劃「可能會借鏡貨幣橋的經驗教訓」。

俄烏戰爭爆發後，西方國家對莫斯科實施制裁，讓美國的對手加速降低對美元依賴。（路透資料照）

國際支付系統 面臨地緣政治挑戰

金磚國家進軍支付系統競賽，顯示出多邊組織面臨新地緣政治挑戰，在2020年舉行的20國集團（G20）大型經濟體會議上，BIS的任務是改善現有系統，並在中國的敦促下試驗數位貨幣。

金磚之橋預計仍將面臨龐大的挑戰，包括保證流動性的難題，或是需要大量隱性政府補貼。如果兩國之間資本和貿易的基本流動不平衡，那麼將不得不以彼此的貨幣累積資產或負債，這可能降低吸引力。為了擴大數位貨幣系統的規模，各國也必須就管理結算和金融犯罪的複雜規則達成協議。

儘管如此，金磚國家仍有推動計劃的動力，目前人們普遍認為，目前跨境支付的速度太慢且成本高昂，在富國專注於加速現有進程時，許多其他國家則希望推翻目前的體系。華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）預估，目前全球至少有134家央行正在試驗數位貨幣，主要為本土使用，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，使用這類貨幣進行跨境交易的數量已翻倍。

媒體報導稱，台灣可能被排除在金磚之橋外，恐遭邊緣化，對此，央行強調，這些論述未符事實。（資料照）

台灣央行：SWIFT難取代

金磚國家將推新支付平台與SWIFT抗衡，部份媒體指出，台灣因地緣政治，將被排除而邊緣化，只能扮演追隨者角色，台灣支付系統處境令人擔心，央行則聲明強調，這些論述未符事實。

央行表示，目前金磚之橋仍在倡議階段，於可預見之未來，該系統仍無法取代SWIFT，且金磚之橋主要為俄羅斯及中國等國家為避免受到歐美國家金融制裁，擬成立的非全球性系統，這一系統應無法與SWIFT抗衡。

央行指出，台灣與全球的貿易支付，均透過SWIFT處理，即使未來金磚之橋計劃完成，但金磚國家想要與歐美等SWIFT會員國家進行貿易支付，仍需透過SWIFT，所以台灣與金磚國家貿易，仍可透過SWIFT處理，並不會因為沒有參與金磚之橋而被邊緣化。

另外央行也提到，為達成跨境支付更快、更便宜、更透明及更具包容性之目標，央行積極參與國際機構舉辦有關支付系統研討會，並與各國央行就支付系統升級、跨境支付創新等議題進行交流，並非僅扮演追隨者之角色。

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