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超微第4季展望不如預期！股價重挫逾10％

2024/10/31 08:16

超微第4季展望不如預期！股價重挫逾10％（彭博資料照）超微第4季展望不如預期！股價重挫逾10％（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微（AMD）第3季營收和最重要的數據中心收入齊創新高，不過，第4季展望不如預期，週三（30日）股價嚇趴，重挫逾10%，失守150美元大關。

在市場期待第3季財報，超微週二收盤上漲3.96%，收166.25美元，不過，盤後公佈的第3季財報，雖然優於預期，但第4季展望遜於市場預期，股價出現大震盪，重挫7.63%。

週三開盤股價大跌13.44美元，或8.08%，在賣盤殺出，股價開低直接摜破150美元，重挫逾10%，在股價急殺見低接買盤，股價迅速回到150美元之上，但在空方持續殺出，股價續弱，股價下探148.1美元，跌10.91%，終場跌10.62%，收148.6美元。

外媒報導，超微在週二（29日）盤後公佈第3季財報，第3季AMD 營收年增18%至68.2億美元（約新台幣2182.4億元）創下新高，略高於分析師預期的67.1億美元（約新台幣2147.2億元），稅後每股盈餘為0.92美元，與預期一致。

雖然第3季財報亮眼，不過，第4季展望則不如市場預期，AMD預計第4季收入大約為75億美元（約新台幣2400億元），略低於分析師平均估值的75.5億美元（約新台幤2416億元）。

儘管AMD預計今年的AI加速器銷售額將超50億美元（約新台幣1600億元），高於之前的45億美元（約新台幣1440億元）預測，但部分分析師和投資者原本期待這一增幅更大。

AMD新推出的MI300加速器產品成為增長關鍵之一，與輝達展開直接競爭，但其增速受供應影響，執行長蘇姿丰表示，AMD在供應鏈上的改善已有進展，但預計需求超出目前預測時，仍會面臨供給壓力，「我們認為市場環境將繼續緊張，但也預計2025年將顯著增長，對供應鏈能力總體感到樂觀」。

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