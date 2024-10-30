百億年難得一見？雲端發票抽獎遭質疑 重複獲大獎超扯機率曝

財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，有4人重複抽中大獎，引發內定質疑。（資料照）

首次上稿 10-29 23:29

更新時間 10-30 06:17

「雲端種樹趣 e 起集點樹」三次抽獎活動，多人重複中獎遭網友質疑。（圖擷自ptt）

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財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，抽出現金10萬、MacBook Pro或iPhone 等高單價獎品，分成3梯次抽獎，結果被發現有4人重複中獎，引發中獎者內定質疑。（資料照）

雲端發票抽獎重複中獎惹議 國稅局：查證後對外說明

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為推廣雲端發票，財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，抽出現金10萬、MacBook Pro或iPhone等高單價獎品，分成3梯次抽獎，結果被發現有4人重複中獎，引發內定質疑。百萬網紅「Cheap」使用兩種AI試算連續中獎機率，直呼「機率低到不是統計學可以解釋的」，呼籲台北國稅局再調查一次。

台北國稅局舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，鼓勵民眾多多使用雲端發票及兌獎App，從索取發票到發票儲存、捐贈及兌領獎全程無紙化，環保愛地球，活動期間完成指定條件就可參加抽獎。抽獎分成3梯次，3期得獎名單公布後，網友發現其中有梁姓、高姓、吳姓、陳姓共4人非常幸運地在各種獎項中，各中了2次大獎，其中高姓和陳姓民眾還2次拿到一模一樣的獎品（iPad Pro和iPone 15 Pro），引發質疑。

對此，台北國稅局29日回應，抽獎、開獎流程都有律師驗證符合遊戲規則，抽獎記者會也有律師全程見證，一切合法，強調「如果很積極參與雲端發票推廣，中獎率自然會高。」

不過網紅「Cheap」在臉書發文說，他特別嘗試用AI推算，問了美國科技公司Anthropic開發的聊天機器人「Claude」、OpenAI開發的聊天機器人「ChatGPT」，「有9萬人抽獎，一共三次中獎機會，前兩次有5個中獎名額，最後一次有9個中獎名額，請問同樣的4個人中獎兩次或以上的機率是多少」？

「Claude回答：機率是1/25602045019537024000000000000000000，即使每秒進行一次抽獎持續進行，幾百億年也很難看到這種情況發生一次。ChatGPT則回答：4個人中獎兩次或以上的機率是非常低的，接近於零。」Cheap最後直言，「建議國稅局再調查一次，機率低到不是統計學可以解釋的。」

面對輿論，台北國稅局晚間再發布新聞稿說，民眾關注的中獎名單，經了解是積極捐贈雲端發票，將點數兌換增加抽獎機會；本活動每期抽獎均辦理公開記者會，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，在記者會現場公平公正公開抽出；至於4位民眾重複中獎遭疑不公等，目前正查證中，有結果將適時對外說明。

台北國稅局臉書貼文

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