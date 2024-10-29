雲端發票抽獎重複中獎惹議 國稅局：查證後對外說明

「雲端種樹趣 e 起集點樹」三次抽獎活動，多人重複中獎遭網友質疑。（圖擷自ptt）

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雲端發票抽獎多人重複得大獎惹議 國稅局這樣回應……

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為推廣雲端發票，財政部台北國稅局舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」活動，抽出現金10萬元、MacBook、iPhone等獎品，分3梯次抽獎，結果網友發現有4人重複中獎，引發內定質疑。對此，台北國稅局晚間發布新聞稿表示，民眾關注的中獎名單，經了解是積極捐贈雲端發票，將點數兌換增加抽獎機會；至於4位民眾重複中獎遭疑不公等，目前正查證中，有結果將適時對外說明。

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台北國稅局表示，為推廣民眾使用雲端發票及財政部統一發票兌獎APP，舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，活動期間為2024年6月6日至9月30日，活動共分3期，每期結束後，經比對註冊參加本活動者完成下列主要任務即取得抽獎資格：

一、捐贈雲端發票加碼送：活動期間於活動網頁捐贈3張雲端發票，並回答稅務問題，可抽點數紅包，每一手機號碼每日限10次，累積之點數可兌換電子禮券或增加抽獎機會，每人每日限兌換2次。

二、儲存雲端發票：鼓勵民眾消費索取雲端發票，只要以手機條碼或已歸戶至手機條碼之載具儲存雲端發票（消費金額20元以上且未列統一編號），每期累計儲存10張可獲得1次抽獎機會，每期限5次。

三、新增載具歸戶：鼓勵民眾將悠遊卡、會員卡、信用卡等載具歸戶至共通性載具手機條碼，只要新增載具歸戶並至少儲存1張雲端發票即可獲得1次抽獎機會，每期限1次。

四、設定領獎帳戶：鼓勵民眾設定領獎帳戶，活動期間只要民眾新增設定領獎帳戶並至少儲存1張雲端發票即可獲得1次抽獎機會，每一手機號碼限1次。

五、使用網路通路兌獎：活動期間透過財政部統一發票兌獎APP即時領獎或透過財政部電子發票整合服務平台自動匯款領獎，每兌領1張中獎發票，可獲得1次抽獎機會，無次數限制。

台北國稅局表示，民眾若完成上述條件即可累積抽獎機會，舉例來說，每期每天捐贈30張發票抽點數紅包，將點數全數兌換成抽獎機會的民眾，相對每期未捐贈發票民眾抽獎機會大幅提高；另，為鼓勵民眾持續參與活動，民眾於第1期抽中後，還可以繼續參加第2期跟第3期，只要繼續參加累積抽獎機會，就可以有機會再抽中。

台北國稅局說明，有關民眾關注的中獎名單，經了解是因積極捐贈雲端發票，將點數兌換增加抽獎機會，且本活動每期抽獎均辦理公開記者會，符合抽獎資格名單均在律師見證下匯入抽獎系統，在記者會現場公平公正公開抽出。至於媒體報導4位民眾重複中獎遭疑不公等情事，該局正查證中，待有結果再適時對外說明。

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