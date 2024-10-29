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指數今大跌271點 金管會喊話 「台股漲幅仍是亞股之冠」

2024/10/29 20:27

金管會表示，觀察今年以來亞洲主要股市走勢，台股上漲29.38%最多。（記者王孟倫攝）金管會表示，觀察今年以來亞洲主要股市走勢，台股上漲29.38%最多。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天（10/29）開低走低，盤中一度重挫近500點，終場加權指數為22926.59點作收，大跌271點；針對股市看法，金管會對外說明，雖然今天台股跌幅單日為1.17％，不過，今年以來的漲幅，台灣仍是亞洲主要股市之冠，累計漲幅近30%，超越日本、韓國、香港、新加坡及中國上海等，也贏過美國道瓊指數。

受到美國大選恐將翻盤，尤其川普屢屢發出驚人言語內容，使得國內股市出現選前觀望氛圍，今天賣壓空頭沉重。

由於美股對台股有較多影響，證期局副局長黃厚銘表示，美股因投資人觀望，本周大型科技股財報發布，經濟數據發布及美國大選等因素，美國四大指數昨天股價表現漲跌互見；在當中，除了費城半導體指數小跌 0.02% 外，其餘道瓊、NASDAQ、S&P500 指數均小幅上漲，漲幅介於 0.26％至0.65%。

而根據投顧機構統計，主要亞洲股當中，今天就是台股跌最多，亞股表現從最好到最差，依序為日本0.60%、香港恆生0.49%、新加坡0.18%、韓國0.16%及泰國（-0.13%）、中國上海（-1.08%）及台灣加權（-1.17%）。

不過，金管會也引述數據說明，觀察今年以來亞洲主要股市走勢表現，若截至 10月28日止，台股上漲 29.38%，但因為表現優於香港漲幅 20.84%、日本漲幅 15.36%、新加坡漲幅 10.61%、上海漲幅 11.67%、深圳漲幅 12.19%、韓國跌幅 1.61%、美國道瓊漲幅 12.74%。換言之，今年以來台股漲幅表現，仍是亞股最強。

金管會也強調，台股基本面穩健，台股集中市場日均成交量約4220億元，相較去年同期增加52.23%。

尤其，台股今年截至9月底的本益比約21.68倍，現金殖利率達2.44% （加計股票股利為2.56%）；另外，國內上市櫃公司截至113年9月底累計營收約31.49兆元，較去年同期增加11.91%，為歷年同期最高。

此外，整戶擔保維持率數字，截至今年10月28日為止，信用交易之整戶擔保維持率為169.95%。

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