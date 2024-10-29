中企面臨2大壓力！專家：明年赴美和香港IPO大增

IPO市場將在2025年復甦，分析師表示，明年中企赴美和香港IPO大增（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕IPO市場將在2025年復甦，分析師表示，由於在中國內地上市困難，以及股東要求迅速退出的壓力，中國公司對在香港或紐約上市越來越感興趣，預估明年首次公開募股（IPO）數量將會大增。

CNBC報導，中國自動駕駛公司文遠知行上週五在納斯達克上市，股價上漲近6.8%。本月早些時候，中國機器人計程車業者小馬智行也提交了在納斯達克上市的文件，2家公司長期以來一直致力於上市。

請繼續往下閱讀...

自2021年夏季滴滴IPO以來，很少有中國大型公司在紐約上市，美國和中國監管機構加強了對此類上市的審查，滴滴被迫暫停新用戶註冊，不到1年就被摘牌。

此後，美國和中國當局澄清了中國公司在紐約上市的程序，但地緣政治和市場變化大幅減少了中國企業赴美IPO的數量。

美富律師事務（Morrison Foerster）全球私募股權業務組聯席主席艾琳（Marcia Ellis） 表示，經過幾年的緩慢發展後，預計IPO市場將在2025年復甦，這得益於利率下降和美國總統大選的結束。

她表示，雖然市場認為美國和中國之間的監管問題存在問題，但推動這種看法的許多問題已經得到解決。

由於在中國內地上市困難以及股東要求迅速退出的壓力，中國公司對在香港或紐約上市越來越感興趣。

根據港交所網站顯示，今年以來，已有多達42家公司在香港聯交所上市，截至9月30日，共有96家IPO申請正在等待上市或處理中。

上週，中國人工智慧和汽車晶片開發商地平線機器人以及國營瓶裝水公司華潤飲料在香港上市。

根據追蹤全球IPO的Renaissance Capital稱，這兩場IPO是該交易所今年最大的IPO，不包括也在內地上市的公司。該公司指出，中國快遞巨頭順豐速運計劃下個月在香港進行首次公開募股，而中國汽車製造商奇瑞則計劃在明年進行首次公開募股。

安永全球IPO主管喬治陳（George Chan）表示，儘管如此，今年香港IPO的整體節奏仍略慢於預期。他表示，第4季通常不是上市的好時機，預計大多數公司至少要等到2月，預期明年非常樂觀。

Preqin大中華區私募資本副總裁Reuben Lai表示，許多在香港上市的中國公司也將其視為測試投資者對在其他國家IPO的興趣的一種方式。

安永的數據顯示，自2023年以來，美國交易所的IPO中略多於5成來自外國公司，創下20年來的新高。

吉利投資的中國電動車公司Zeekr和中資企業亞瑪芬體育 （Amer Sports）根據安永的主要跨境 IPO 清單，兩家公司都在今年稍早在美國上市。

中國電動卡車製造商Windrose表示，計劃於2025年上半年在美國上市，並於當年稍後在歐洲雙重上市。該公司的目標是到 2027 年交付 1萬輛卡車，週日宣布將其全球總部遷至比利時。

中國在美國和香港首次公開募股的復甦，可以幫助基金兌現對新創企業的早期投資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法