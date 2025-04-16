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白宮最新聲明 對中關稅升至245％

2025/04/16 12:35

白宮最新聲明，對中關稅升至245％（彭博）白宮最新聲明，對中關稅升至245％（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰再升級，根據白宮最新聲明，由於中國採取報復行動，為此，對中國進口美國的商品關稅現在145%提高至245%。

外媒報導，美國總統川普大打關稅戰，早前並對中國商品加徵145%關稅，惟中國上周出手反制，將美國進口商品加徵關稅由84%增至125%。最新美國白宮表示，由於中方採取報復行動，中國進口美國的商品關稅現在提高至245%。

根據白宮最新聲明，川普總統在「解放日」對所有國家徵收10%的關稅，並對與美國有最大貿易赤字的國家，徵收更高的報復性關稅，以平衡競爭環境並保護國家安全。

目前已有超過75個國家主動接洽美國討論新貿易協議，部分國家的更高關稅已暫停，但中國因報復行動仍未受影響。

聲明特別提到，「中國目前面臨對美國進口商品高達至245%的關稅，這是因其報復行動所致。」

白宮沒有正式公布新關稅措施，有美媒日前則統計不同進口中國商品的關稅稅率，其中注射器和針頭的稅率就因今年以前的關稅、鋼鋁和汽車關稅、附加關稅、對等關稅疊加而高達245%。

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