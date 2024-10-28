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統一超商「X-STORE 8」進駐海洋大學 全部商品可「拿了就走」

2024/10/28 19:01

統一超商旗下7-ELEVEN攜手工研院，全台第8家未來超商「X-STORE 8」開進海洋大學，「X-STORE 8」全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳，最快30秒就能「拿了就走」。（統一超商提供）統一超商旗下7-ELEVEN攜手工研院，全台第8家未來超商「X-STORE 8」開進海洋大學，「X-STORE 8」全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳，最快30秒就能「拿了就走」。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）旗下7-ELEVEN攜手工研院，全台第8家未來超商「X-STORE 8」開進海洋大學，首創導入光學雷達（LiDAR）影像辨識技術，替代紅外線商品辨識，「拿了就走」的智慧商店技術過往限制在常溫、冷藏品項，第8家「X-STORE 8」全門市商品均可透過AI智能監控配合手機自助結帳，最快30秒就能「拿了就走」。

7-ELEVEN「X-STORE 8」是統一超商第2間實現「拿了就走」購物體驗的門市，首創業界將使用在電動車無人駕駛的光學雷達（LiDAR）影像辨識技術，應用於超商門市以辨識商品，打造全新「AI智慧貨架」，店面約19坪，商品數量逾1,600種，規模較X-STORE 7多出5倍之多。

最大突破是可運用門市既有設備，新增4門冰箱，擴大多溫層鮮食、乳飲品、冷藏飲料、冷凍與冰品等，例如：引進不同口味但外觀相似的御飯糰、體積較小的糖果零食等商品，更能符合校園商圈學生需求。

7-ELEVEN觀察校園商圈門市Z世代年輕學子對於新科技接受度高，且X-STORE目前在台北世新大學、高科大楠梓校區都有不錯的效益展現，平均日來客數近千人。

X-STORE 8與工研院、海洋大學進行3方產學合作，讓學生加入技術開發及維運，共同進行AI演算法開發，與ICT產業無縫接軌。

統一超商表示，7-ELEVEN自2018年啟動X-STORE佈局，至今全台已有7間未來超商，陸續開發出多項可技術複製性的軟硬體，如辦公商圈引進手機自助結帳、應用AI銷售預測系統協助門市數位化營運、智FUN機深入購物不便場域等，其中「X-STORE 7」進駐工研院辦公宿舍區封閉商圈，與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，打造未來零售新體驗。

7-ELEVEN與工研院合作「拿了就走智慧商店技術」，過去在工研院辦公宿舍區的場域，經過1年的驗證已有近10萬人次使用，此次於校園場域推展，除了在軟、硬體技術突破，也透過將「智慧貨架」模組化，未來將更容易維護與彈性調整，期望協助業者邁向快速佈建。

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