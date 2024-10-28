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德微第3季毛利率創新高 2大產品瞄準AI趨勢

2024/10/28 18:54

德微第3季毛利率創下歷史單季新高。（資料照）德微第3季毛利率創下歷史單季新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕分離式元件供應商德微（3675）第3季毛利率創下歷史單季新高，管理層今天表示，公司近年執行併購計畫、整合旗下營運資源，目前剛開始逐漸顯現成果，後續在AI時代之下，靜電保護元件（ESD）、瞬態電壓抑制器（TVS）將成為下一波營收、獲利成長的碁石。

德微表示，旗下第3季自結合併營收7.44億元，季增15%、年增71%；合併毛利率42%，季增10.6個百分點、年增4個百分點；營益率20.1%，季增12.8個百分點、年增3個百分點；歸屬母公司業主淨利1.14億元，季減3.3%、年增26.6%；每股盈餘（EPS）2.1元，季減15.72%、年增18.07%。

德微觀察，第3季每股盈餘呈現季減，主要是新台幣兌美元匯率走升，影響約為0.4元；若不計匯率影響，第3季每股盈餘表現則為歷史單季新高紀錄。此外，除了自結財報，董事會同步通過會計師簽證財報，因購入達爾基隆晶圓廠，追溯重編今年6月以前的財務資訊，並包含2023全年與去年第3季等對比資訊。

德微董事長張恩傑表示，目前市場AI趨勢成形，德微應用於AI行動裝置中的ESD、TVS產品後續將可望推升營運表現，但由於客戶對於規格、品質的要求都比以往的消費性產品更高，因此公司將投入較多的研發費用，以更好的產品拉開與競爭者之間的差距，展望第4季的毛利率應可維持第3季的水準。

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