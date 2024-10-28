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9月燈號減少5分 景氣再度回到黃紅燈

2024/10/28 16:17

國發會今發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少5分，燈號從8月的紅燈回到黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）國發會今發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少5分，燈號從8月的紅燈回到黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，較上月減少5分，燈號從8月的紅燈回到黃紅燈。國發會說明，因為傳統產業外銷動能平疲，加上高基期因素，使得海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額以及製造業營業氣候測驗點等分數皆下滑；不過領先及同時指標仍為上升，顯示國內景氣維持成長態勢。

今年6月和8月的景氣燈號都亮出代表景氣熱絡的紅燈，但都無法持續，7月和9月隨著景氣對策信號綜合判斷分數，燈號也都轉呈代表景氣轉向的黃紅燈。

9月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，9項構成項目中，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈綠燈，分數各減少2分；製造業營業氣候測驗點則由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少1分；其餘6項燈號維持不變。

展望未來，國發會指出，隨AI應用持續拓展，帶動國內電子及資通產品需求暢旺，加上歐美年底採購旺季的備貨需求，將有助出口動能延續；投資方面，國內半導體供應鏈持續擴增高階產能，加上國際指標大廠相繼來臺設立研發或資料中心，以及產業低碳與數位轉型相關投資持續進行，均可挹注投資動能；消費方面，國內景氣好轉有助帶動企業調薪及獎金發放，加上政府持續推動各項減輕民眾負擔措施，均有助提升國人消費能力與意願。

國發會提醒，仍須密切關注美國總統大選、全球貿易壁壘、中東地緣政治紛擾等不確定因素對國內景氣的影響。

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