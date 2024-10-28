最準經濟學家說話了！川普若回鍋「1走向」損害全球經濟

Market Securities執行長巴羅預測川普將回鍋白宮，且共和黨把持國會，美國2025年GDP可望成長。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證券經紀公司Market Securities執行長巴羅（Christophe Barraud）過去12年來精準預測美國經濟狀況，多達11次獲得彭博資訊評選為「世界上最精準的經濟學家」。他預測前總統川普將回鍋白宮，且由共和黨把持國會，在此情況下，美國2025年GDP可望成長2.1%至2.3%。不過，關稅政策將損害全球經濟成長。

根據《每日郵報》報導，法國經濟學家巴羅告訴《商業內幕》，他使用結合經濟、金融和衛星數據，以及回測和外部模型進行預測。無論川普或賀錦麗勝出，他都對經濟成長持樂觀看法，因為當前市場因大選、天災以及勞工罷工而搖擺不定。

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巴羅預測最可能的情況是川普重回白宮，共和黨奪回參議院，眾議院席位則難以預測。他的預測也納入投注市場評價，而今年大部分時間裡，賭盤一直看好川普勝選。

巴羅預測，如果川普獲勝、共和黨掌權國會的情況下，在實施減稅政策後，2025年GDP將成長2.1%至2.3%。然而，他確實擔憂美國赤字不斷增加與實施減稅後赤字去向。巴羅說，關稅是川普經濟計畫的重要一環，實施時間將比許多人想像要早，這將損害全球經濟成長和長期經濟。

其次，如果川普獲勝但國會勢力分裂，將限制川普的權力，並迫使他將大部分時間集中在外交政策。

第三個可能的情況是賀錦麗獲勝和國會分裂，這將使經濟維持現狀，預計幾乎不會有什麼改變。

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