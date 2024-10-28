奧林巴斯CEO涉購買非法藥品辭職 公司股價暴跌7％

奧林巴斯總裁兼執行長考夫曼（Stefan Kaufmann）因被指控購買非法藥品而辭職。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，日本光學儀器大廠奧林巴斯（Olympus）公司總裁兼執行長考夫曼（Stefan Kaufmann）因被指控購買非法藥品而辭職。消息一出，奧林巴斯股價28日盤中一度暴跌逾7％。

綜合媒體報導，奧林巴斯週一（28日）發出聲明宣布，考夫曼即日起辭去公司董事、代表執行長、總裁兼執行長職務。

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奧林巴斯在聲明指出，公司在收到考夫曼購買非法藥品的舉報後，立即諮詢外部律師以確認事實並向執法機構報告。根據內部調查結果，公司董事會一致認定考夫曼的行為，與奧林巴斯全球行為準則、核心價值和企業文化不一致，因此要求考夫曼辭職。考夫曼同意董事會要求，於28日辭去公司職務。

奧林巴斯還稱，考夫曼離職後，執行長職務將由公司董事長竹內康夫（Yasuo Takeuchi）暫時擔任。

考夫曼辭職消息一出，奧林巴斯股價28日盤中一度暴跌逾7％，最低觸及2630日圓，截至台北時間28日下午1點48分左右， 奧林巴斯股價暫報2688日圓，跌幅5.29%。

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