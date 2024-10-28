百達-KY收購新加坡BIG 43％股權 啟動海外併購

車用零組件廠百達-KY（2236）今天宣布收購新加坡大道工業集團（Big Industrial Group Limited，簡稱BIG）43%的股權。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用零組件廠百達-KY（2236）今天宣布收購新加坡大道工業集團（Big Industrial Group Limited，簡稱BIG）43%的股權，啟動海外併購的第一步，其餘股權隨後將對其他股東展開全面收購邀約。

百達-KY總經理特助簡懿琦表示，百達2015年於證交所掛牌，專注於汽車零組件加工設備製造及服務型機器人設計製造業務，並且在近年來展現出穩健的財務成長，此次收購BIG，將透過策略性併購拓展市場版圖，加速百達在汽車零組件產業及相關高價值產品領域的布局。

請繼續往下閱讀...

本收購案籌備已超過半年，將透過新加坡全資子公司Patec Pte. Ltd.收購新加坡證交所上市公司BIG43%的股權，預計在收購BIG後，整合雙方的業務資源，以共同推動相輔相成的成長動能。

將在完成新加坡收購交易後，按照當地法規進行後續公告，未來公司會視交易進展對外召開法人說明會，向外界進一步說明併購細節及預期效益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法