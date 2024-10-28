晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

馬斯克支持川普「反非法移民」 卻被爆曾在美國非法打工

2024/10/28 09:42

南非出生的馬斯克遭爆，曾在1990年代用非法身分滯留美國，甚至在美國非法打工。（美聯社）南非出生的馬斯克遭爆，曾在1990年代用非法身分滯留美國，甚至在美國非法打工。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）在美國總統大選力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），並且反對非法移民。但現有美媒爆料，南非出生的馬斯克，曾在1990年代用非法身分滯留美國，甚至在美國非法打工。

《華盛頓郵報（The Washington Post）》近日報導，南非出生的馬斯克在1995年取得學生簽證，前往美國加州帕羅奧圖（PaloAlto），馬斯克本應該進入史丹佛大學（Stanford University）攻讀研究所，但最終馬斯克並未完成註冊，反而在美國開始其工作生涯，包括創辦初創公司Zip2。

根據移民專家說法，當年的馬斯克必須先註冊課程，才能以學生身份擁有合法工作權，但馬斯克卻選擇非法滯留在美國，甚至在美國非法打工。

Zip2董事會成員普勞迪恩（Derek Proudian）和馬斯克弟弟金巴爾（Kimbal）早前也證實，馬斯克曾非法滯留美國，馬斯克本人則稱其身份「處於灰色地帶」。

近期馬斯克一直在攻擊美國的非法移民問題，引發外界關注。對此，美國總統拜登表示看法，批評馬斯克在移民議題上「十分虛偽」，因為馬斯克自己就是從非法勞工身分展開職業生涯。

對於上述報導，馬斯克尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財