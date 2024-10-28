馬斯克支持川普「反非法移民」 卻被爆曾在美國非法打工

南非出生的馬斯克遭爆，曾在1990年代用非法身分滯留美國，甚至在美國非法打工。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技富豪馬斯克（Elon Musk）在美國總統大選力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），並且反對非法移民。但現有美媒爆料，南非出生的馬斯克，曾在1990年代用非法身分滯留美國，甚至在美國非法打工。

《華盛頓郵報（The Washington Post）》近日報導，南非出生的馬斯克在1995年取得學生簽證，前往美國加州帕羅奧圖（PaloAlto），馬斯克本應該進入史丹佛大學（Stanford University）攻讀研究所，但最終馬斯克並未完成註冊，反而在美國開始其工作生涯，包括創辦初創公司Zip2。

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根據移民專家說法，當年的馬斯克必須先註冊課程，才能以學生身份擁有合法工作權，但馬斯克卻選擇非法滯留在美國，甚至在美國非法打工。

Zip2董事會成員普勞迪恩（Derek Proudian）和馬斯克弟弟金巴爾（Kimbal）早前也證實，馬斯克曾非法滯留美國，馬斯克本人則稱其身份「處於灰色地帶」。

近期馬斯克一直在攻擊美國的非法移民問題，引發外界關注。對此，美國總統拜登表示看法，批評馬斯克在移民議題上「十分虛偽」，因為馬斯克自己就是從非法勞工身分展開職業生涯。

對於上述報導，馬斯克尚未回應媒體置評請求。

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