美大選億萬富翁選邊站 18％富豪捐款表態立場

美國總統選情出現拉鋸，億萬富翁的政治立場也備受市場矚目。圖右為川普，左為賀錦麗。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕距離美國總統大選不到10天，美國最富有的一群人正在花費數十億美元支持心目中的入主白宮的候選人。根據《富比士》編製約800名美國億萬富翁名單中，至少有144人（約18%）正用自己的財富支持2024年美國大選。

目前備受市場關注的兩名富豪，一位是特斯拉和SpaceX 執行長馬斯克力挺川普；另一位則是《創智贏家》前投資人、達拉斯小牛隊部分擁有者馬克庫班（Mark Cuban）支持賀錦麗。

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至於微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）則向一家支持賀錦麗競選活動的非營利組織捐贈約5000萬美元（約新台幣16億元）。另一位著名的億萬富翁和慈善家勞倫鮑威爾賈伯斯（Laurene Powell Jobs）也向賀錦麗捐款。

據報導，截至10月中旬，美國2位總統候選人陣營已籌集超過38億美元（約新台幣1218.9億元），成為史上最大的大選前募款活動。

《NBC》指出，根據美國稅收公平組織一份新報告，美國約800名億萬富翁中，至少有700人為2020年大選做出了貢獻，約465人為2022年中期選舉做出了貢獻。今年截至8月底，僅150個億萬富翁家庭已向2024年總統大選注入了超過14億美元（約新台幣449億元）。

《金融時報》對競選財務文件的分析發現，億萬富翁已捐贈了至少6.95億美元（約新台幣222.9億元），約佔本次選舉週期籌集資金總額的18%。其中，川普特別依賴美國菁英，競選團隊和聯盟團體籌集的資金中約三分之一來自億萬富翁，賀錦麗聯盟團體籌集的資金中約6%來自億萬富翁。

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