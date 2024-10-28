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我前8月對東協6國出口增17％ 遙遙領先中日韓

2024/10/28 10:00

財政部指出，前8月我國對東協6國出口年增17%，遙遙領先中日韓。（記者鄭琪芳攝）財政部指出，前8月我國對東協6國出口年增17%，遙遙領先中日韓。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處表示，全球供應鏈重組已成趨勢，東協挾人口紅利及地理位置優越，成為台、韓、日、中競相佈局的重點，近10年以中國對東協6國出口倍增最多，南韓與我國增幅在3成上下，僅日本小幅衰退；不過，受惠於AI商機，今年1至8月，我國對東協6國出口年增17.1%，遙遙領先南韓的7.5%、中國的7.4%及日本-6.4%。

財政部指出，觀察台、日、韓及中國對東協出口變化，近10年（2013~2023年）以中國出口增1.2倍最多，南韓與我國各增34%及29.5%，日本衰退5.2%；尤其美中貿易戰之後5年（2018~2023年），除日本外，其餘3個經濟體對東協出口表現均優於總出口，又以中國最明顯。

不過，受惠於AI熱潮及產業調整布局效應，今年1至8月我國對東協6國出口年增1成7，則遙遙領先日、韓及中國。而在東協深耕市場各有不同，我國以星、馬占比較高，日本以泰國為重，南韓及中國均聚焦於越南，但中國也向其他5國全面推進。

外銷貨品方面，我國由積體電路領軍且對東協6國出口齊揚，電腦及其附屬單元對泰國迅速竄起；南韓以平面顯示模組、積體電路為兩大成長引擎，更是對越南出口的部署重心，曾居首位的石油煉製品則遇逆風；日本石油煉製品、汽車零附件外銷受挫，但積體電路在越、馬、泰市場仍具優勢；中國出口主要貨品同步成長，以積體電路及手機最為突出，而小客車已在泰國市場攻下一席之地。

觀察東協進口市場，中國在6國占比均居首位；台灣在同樣積極發展半導體產業的星、馬進口市場頗有斬獲，排名領先韓、日，但在越南、菲律賓及印尼的進口市占則不及日、韓。財政部表示，面對美中貿易角力、地緣政治風險及全球經濟碎片化，我國受制於特殊政治處境，如何掌握與各國最佳的競合關係，成為不容忽視的重要課題。

財政部指出，AI應用蔚為風潮，國內相關供應鏈出貨動能強勁，第3季出口及製造業生產齊揚，資本設備進口擴增，反映廠商投資意願回升；而就業市場穩健，股市高檔的所得及財富效果，加上跨境旅遊與消費活動熱絡，推升零售及餐飲營業額再攀同期新高。由於全球經濟續朝正向發展，創新科技衍生商機備受看好，我國出口可望延續上升步調。

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