法人：長榮航前3季獲利拚跑贏去年全年

長榮航空城市觀光馬拉松今（27）日於總統府前盛大開跑。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）第三季營收571.6億元、季增3%、年增7%，續創單季新高，市場法人指出，第三季暑假旺季不僅客運需求暢旺，在貨運加持下，8月營收更勝7月，再加上燃油價格也走低，第三季毛利率也可望較第二季高，單季獲利也有望刷新第二季77.88億元新高，前三季獲利可望賺贏去年全年。

長榮航第2季營收553.74億元，每股盈餘（EPS）1.44元，累計上半年稅後獲利125.01億元，EPS為2.31元，去年全年EPS 4.01元。

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2024長榮航空城市觀光馬拉松今日開跑，總計逾2.4萬名海、內外跑者參加，長榮航空總經理孫嘉明表示，明年客運需求量不變，價格雖有壓力，仍持穩，貨運在電子相關產品持續出貨下，呈現續強。

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，今年共吸引了近40個國家超過1500名國外跑者來台參賽。全程馬拉松男子組由日本跑者鈴木智以2小時23分42秒率先衝線，女子組由澳洲跑者Eva Mure以2小時57分38秒奪得冠軍。

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