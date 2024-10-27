替華為下單台積電晶片？中國算能聲明喊冤

中國算能科技（Sophgo）近期因向台積電（TSMC）採購的晶片，被踢爆出現在華為的人工智慧處理器上，台積電暫停向算能科技出貨。算能科技否認與華為有任何業務關係。示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）近期因向台積電（TSMC）採購的晶片，被踢爆出現在華為的人工智慧處理器上，台積電暫停向算能科技出貨。今日算能科技透過聲明否認與華為有任何業務關係。

綜合《路透》、《The Information》報導，知情人士透露，由於中國晶片設計公司算能科技向台積電下單的晶片，與華為的人工智慧處理器中發現的一致，台積電暫停向算能科技公司出貨。

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算能科技隸屬於中國加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain），美國商務部本月初針對台積電是否向華為提供晶片展開調查，隨後台積電停止供應晶片給算能科技。出於國家安全問題，美國禁止華為購買含有美國技術的產品，包括台積電生產的晶片。

算能科技今（27）日發布聲明表示，美國商務部近期針對台積電與華為之間關係的調查，與算能科技及其產品無關。算能科技強調，其從未與華為存在任何直接或間接的業務往來，一直以來嚴格遵守包括美國出口管制在內各項法律規範。

算能科技透露，已向台積電提交詳細的調查報告，以證明與華為調查事件無關，還強調，對於任何損害商業名譽事件將保留法律權利，包括競爭對手以及媒體所發布與傳播的不實報導。

科技專家許美華今日也在臉書發文，稱算能科技為「白手套公司」，並強調這種白手套公司可能不只1間。她也補充，比特大陸是台積電多年來的大客戶，算能科技是它旗下的晶片設計公司，推測「或許是因為這樣，台積電才降低警覺性」。

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