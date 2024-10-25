晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

助企業永續轉型 政大提ESG解決方案

2024/10/25 21:14

政治大學企業永續管理研究中心今正式推出ESG管理會計解決方案。（政大提供）政治大學企業永續管理研究中心今正式推出ESG管理會計解決方案。（政大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕為協助企業在全球永續發展趨勢中取得突破，政大企業永續管理研究中心今正式推出「ESG管理會計解決方案」，提出融合多樣管理工具，並注重數據應用，未來更將加入AI的相關方案，透過共同探討ESG（環境、社會、治理）管理會計的創新應用，並分享解決方案的具體成效。

環境部部長彭啟明表示，明年元旦即將開徵碳費，也透過碳費標準的制定，藉機鼓勵企業落實永續報告書內容，避免漂綠情形，同時也希望未來能夠往總量管制排放交易制度（ETS）邁進。另外，他也提出希望討論目前政府所計畫推行的「永續長聯盟」政策，以及綠色標章設置規範，希望政府向企業目標看齊，一同實踐永續願景。

金管會主委彭金隆提到，過去的ESG相關討論大多停留於倡議，鮮少討論「怎麼做」，而中小企業為台灣經濟的骨幹，需要有更多工具的協助及貸款的支持，金管會也推出「綠色及轉型金融行動方案」，希望能藉此導引國內資金投入永續相關產業，以促進轉型。

政大校長李蔡彥表示，政大作為高等教育機構，不僅在學術與實務間架構橋樑，更以責任感推動ESG發展。而高等教育有義務在ESG解決方案上創新，讓學術研究能實際應用於產業界，協助企業走向永續。此方案在學生、企業、甚至全球永續發展上都具有重大意義。

政大講座教授吳安妮為此方案的核心開發者，她指出，企業在ESG轉型過程中最重要的是數據的透明度和準確性，透過ESG-SOR（永續績效營運報告）、ESG-BSC（平衡計分卡）、ESG-PVM（價值創造模型）、以及C-PVM（碳價值創造模型）在內的多種工具，能幫助企業精準評估其ESG表現，並避免漂綠行為的風險，實現資源的最佳化應用。

吳安妮並指出，企業在永續發展過程中，數據管理尤其重要，透過C-PVM技術，企業能夠更準確地掌握碳排放數據，並制定更具成效的減碳策略，進一步強化在全球市場中的競爭力。而未來政大ESG解決方案更將結合AI科技，提供更精準的ESG數據預測，幫助企業更好地掌握其永續發展狀況。

政大企業永續管理研究中心計畫主持人譚丹琪表示，該中心自成立以來便致力於研究ESG相關議題，並結合產業需求研發出這套ESG管理會計解決方案。她指出，此方案不僅助於學校的教學與研究，還能協助企業突破ESG瓶頸，並讓學生提早接觸永續管理工具，增強實務經驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財