助企業永續轉型 政大提ESG解決方案

政治大學企業永續管理研究中心今正式推出ESG管理會計解決方案。（政大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕為協助企業在全球永續發展趨勢中取得突破，政大企業永續管理研究中心今正式推出「ESG管理會計解決方案」，提出融合多樣管理工具，並注重數據應用，未來更將加入AI的相關方案，透過共同探討ESG（環境、社會、治理）管理會計的創新應用，並分享解決方案的具體成效。

環境部部長彭啟明表示，明年元旦即將開徵碳費，也透過碳費標準的制定，藉機鼓勵企業落實永續報告書內容，避免漂綠情形，同時也希望未來能夠往總量管制排放交易制度（ETS）邁進。另外，他也提出希望討論目前政府所計畫推行的「永續長聯盟」政策，以及綠色標章設置規範，希望政府向企業目標看齊，一同實踐永續願景。

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金管會主委彭金隆提到，過去的ESG相關討論大多停留於倡議，鮮少討論「怎麼做」，而中小企業為台灣經濟的骨幹，需要有更多工具的協助及貸款的支持，金管會也推出「綠色及轉型金融行動方案」，希望能藉此導引國內資金投入永續相關產業，以促進轉型。

政大校長李蔡彥表示，政大作為高等教育機構，不僅在學術與實務間架構橋樑，更以責任感推動ESG發展。而高等教育有義務在ESG解決方案上創新，讓學術研究能實際應用於產業界，協助企業走向永續。此方案在學生、企業、甚至全球永續發展上都具有重大意義。

政大講座教授吳安妮為此方案的核心開發者，她指出，企業在ESG轉型過程中最重要的是數據的透明度和準確性，透過ESG-SOR（永續績效營運報告）、ESG-BSC（平衡計分卡）、ESG-PVM（價值創造模型）、以及C-PVM（碳價值創造模型）在內的多種工具，能幫助企業精準評估其ESG表現，並避免漂綠行為的風險，實現資源的最佳化應用。

吳安妮並指出，企業在永續發展過程中，數據管理尤其重要，透過C-PVM技術，企業能夠更準確地掌握碳排放數據，並制定更具成效的減碳策略，進一步強化在全球市場中的競爭力。而未來政大ESG解決方案更將結合AI科技，提供更精準的ESG數據預測，幫助企業更好地掌握其永續發展狀況。

政大企業永續管理研究中心計畫主持人譚丹琪表示，該中心自成立以來便致力於研究ESG相關議題，並結合產業需求研發出這套ESG管理會計解決方案。她指出，此方案不僅助於學校的教學與研究，還能協助企業突破ESG瓶頸，並讓學生提早接觸永續管理工具，增強實務經驗。

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