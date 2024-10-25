家樂福拚規模經濟 明年將再拓店逾15家

家樂福秋季酒展登場，家樂福總經理王俊超（右4）表示，今年量販店產業整體產業持平，家樂福則較去年微幅成長，強調零售業需要規模經濟，明年仍會加速展店，目標每年淨增至少15家，愈多愈好。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕家樂福秋季酒展登場，家樂福總經理王俊超表示，今年量販店產業整體產業持平，家樂福則較去年微幅成長，強調零售業需要規模經濟，明年仍會加速展店，目標每年淨增至少15家，愈多愈好。

家樂福目前在全台已開出67家量販店、250家家樂福超市及21家Mia C'bon，年底還有新開店陸續開出。

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王俊超表示，若有適合的地點，店數當然愈多愈好，目前展店都按照計劃進行中，包括台南和台中都在評估開設大型複合商場，坦言今年家樂福年營收還不會到1000億元，明年或許有機會。

家樂福年度歐洲展登場，今年祭出調味醬、麵料食材、巧克力、抹醬果醬、烘焙麵包、威士忌烈酒等等6大主題商品超過300款精品，包括30支以上獨家新品。

秋季酒展則擴大至法國其他地區，葡萄牙增2倍酒款，西班牙則增加1倍酒款，今年共端出2500支好酒，並首度推出盲盒-精選福箱，每箱6,000元可獲得價值最高8,200元名酒，預期酒展可帶動酒品業績20%成長。

全球通膨因素與各國政策壓力下，近年來葡萄酒市場起伏不定，隨著消費M型化的趨勢逐漸成形，市場呈現兩極化發展，2023年葡萄酒市場面臨備受考驗的轉折點。

根據財政部國庫署的數據顯示，2024年上半年台灣進口葡萄酒量較去年同期減少了10%。然而，在市場轉型過程中，仍有一些亮眼趨勢值得關注，特別是講究傳統釀造技藝見長的舊世界酒莊，成功迎合了M型化的消費趨勢。

（提醒您，飲酒過量，有礙健康）

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