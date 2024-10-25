映泰否認矽光子合作機會 全年營運持平去年

映泰發言人鄭仲賜（右起）與業務處副總經理林坤德，今天在法說會提及全年營運展望持平於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線板卡廠映泰（2399）管理層今天在法說會表示，公司上半年本業仍處於虧損狀態，仰賴業外收益實現獲利，目前保守看待下半年營運，預估全年業績與去年約略持平。關於轉投資事業搭上矽光子題材，映泰坦言「不會有合作機會」，未來3年將著重發展應用型產品。

映泰尚未結算10月業績，回顧9月營收1.8億元，月增36.5%、年減9.5%；第3季營收4.91億元，季減6.83%、年減10.9%；今年前3季營收16.46億元、年減7.52%。發言人鄭仲賜說，公司2021年因加密貨幣挖礦需求帶旺出貨，全年營收達到27億元，此後每年營業額約在22億元上下，今年狀況也差不多。

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鄭仲賜指出，映泰業外收益包括投資金融商品取得的利息收益，以及按照持股比例認列元澄、先發電光等轉投資事業的獲利。雖然兩家公司近期因獲超微（AMD）投資、搭上矽光子題材，但映泰主要仍以財務投資為主，與其營運無關，也不清楚細節，「映泰主要做主機板，與晶片無關，不會有合作機會」。

映泰業務處副總經理林坤德提到，映泰本業分為消費型與應用型（工業用）產品，由於公司的市場定位向來是二線板卡廠，即便存在AI PC等題材，但由於缺乏爆炸性、突破性的應用，很難創造市場換機潮，加上映泰還需面對中系業者的價格戰，從全球PC出貨預估數據來看，明年頂多持平或小幅衰退1至3%。

林坤德強調，映泰未來3年將著重發展應用型產品，也就是邊緣運算AI導入工業電腦，除了在傳統X86架構之下，鎖定搭載神經處理器（NPU）、圖形處理器（GPU）等晶片的產品線，也將聯合韓國、以色列相關廠商打造邊緣AI解決方案，進一步透過ARM（安謀）架構、攜手NXP（恩智浦）切入特定AI細分市場。

林坤德說明，映泰應用型產品有4個方向，「第1個是人機介面應用，第2個是終端邊緣小PC，第3個是次世代數位看板，第4個是工廠自動化」，都是在AI技術採用之下，未來3至5年最大的應用切入點。

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