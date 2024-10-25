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卓榮泰視察苗縣大矽谷計劃 解決水電、交通問題是關鍵

2024/10/25 14:20

卓榮泰視察苗縣大矽谷計劃。（記者蔡政珉攝）卓榮泰視察苗縣大矽谷計劃。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大矽谷計劃獲得行政院核定，行政院長卓榮泰今天也至苗栗縣視察，聽取科管局簡報與地方聲音。卓榮泰強調，大矽谷計劃構想多年，以文字落實仍不夠，產業、公司、人都會進來，但水電不會自己來，所以要解決水電與交通的問題，未來大矽谷計劃才能運作順暢。

卓榮泰強調，電不會自己來，要發電須想辦法來做，台灣天然資源不夠，但風場與水力可以有很好的發展狀況，需盡可能運用天然資源。台灣地理不大，科技力量很大。卓榮泰也提到總統賴清德均衡台灣政策，包括北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、花東皆有相關計畫。

卓榮泰表示，要滿足政策，建設水電是很重要一環。有關水的部分，從開源、節流、調度、備援四個方向努力。台灣要建設新的水源難度相當高，開源很難，若有好的開源計畫要共思、甚至推動。任何的節省皆比消耗幫助更大，南北調度也要達到均衡狀態。

卓榮泰說，苗栗縣如今要開發新的地方，在既有基礎往上堆疊，苗栗大矽谷必須連結世界、連結在地，包括在地技術、在地新創能量，進入到園區經營。深耕在地前瞻科技驅動產業創新，讓苗栗趕上其他地區。

卓榮泰提及，其他地區已有的科技發展，不一定要在苗栗重複。除了在地人才也引進國外人才。六個區域發展計畫大矽谷發展最快，可扮演領頭羊作用。

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