年輕族群社群成癮影響心理健康 美學區控告Meta、TikTok等巨頭

美多個學區提出訴訟，控社群巨頭Meta、Google、TikTok和Snap旗下應用程式令人「成癮」。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國多個學區向聯邦法院提出訴訟，指控社群巨頭Meta、Google、TikTok和Snap推出令人「成癮」的應用程式，導致學生的心理健康危機。

《彭博》報導，加州奧克蘭聯邦地區法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）週四（24日）做出裁決，使得這些平台可能在羅傑斯審理的150多起案件中面臨損害賠償責任

，這與洛杉磯高等法院法官在6月做出的有利於企業的裁決相比，形成了鮮明的對比。

請繼續往下閱讀...

整體來看，羅傑斯駁回了拒絕索賠的請求，但縮小了即將進行的指控範圍，並提到，某些索賠受到《通訊端正法》第230條的禁止，這項法案保護網路公司免受訴訟。

針對訴訟，Google和Meta發言人否認有不當行為，並表示，公司已經採取措施確保年輕用戶在平台上的安全；Snap也引述了自家的安全規範，並稱，研究表明Snapchat對於用戶的身心健康有正面影響；TikTok則未立即回應。

在這項裁決1週多前，羅傑斯裁定Meta必須面臨數十名州檢察總長的訴訟，指控這家公司故意在旗下的臉書（Facebook）、Instagram平台上吸引兒童。TikTok 也面臨多個地區聯盟的類似指控，兩家公司則始終否認有不當行為。

學區指出，這些公司利用演算法和「按讚」等功能來設計平台，讓孩子們成癮，這種方式傷害了社會，類似於香菸製造商設計他們產品的方式，讓使用者成癮。羅傑斯表示，這些學校提出的核心論點是合理的，社群媒體故意促使人們使用平台，可以預見這種情況將導致學區花費更多資源，來應對學生的心理健康危機。

Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）表示，這些指控並不屬實。公司與青年、心理健康和育兒專家合作，制定了服務和平台政策，為年輕人提供適合年齡的體驗，並為父母提供強而有力的控制。

Meta發言人則稱，公司不同意法院的裁決。聲明指出，Meta研發了許多工具來支持父母和青少年，近期也宣佈，將透過新的青少年帳號，明顯改變數千萬青少年的Instagram使用體驗，新的功能旨在保護青少年，會自動限制可以聯繫的用戶，以及可以看到的內容。

原告的首席律師哈札姆（Lexi Hazam）和華倫（Previn Warren）稱讚這一裁決是對處於「青少年心理健康危機前線的學校、教師和管理人員」來說的勝利。律師聲明表示，由於Instagram、Snapchat、TikTok和YouTube令人上癮的設計，使得學生們陷入了困境，這意味著學校正在苦苦掙扎，他們的預算捉襟見肘，教育的重點也被轉移，因為校方肩負著支持危機中孩子的額外責任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法