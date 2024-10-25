開了6個月小米電動車 福特CEO曝真實感想

福特執行長法利 （Jim Farley）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比亞迪（BYD）、小米（Xiaomi）等中國電動車製造商，正在全球電動車競賽中占據了主導地位，這令包含福特（Ford）在內的西方傳統車廠感到危機，福特執行長法利 （Jim Farley）最近透露，他最近6個月一直在開從中國買來的小米電動車小米SU7，而他的感想是「愛到不想放手」。

《商業內幕》報導，法利在盧埃林（Robert Llewellyn）主持的Podcast節目《The Fully Charged Podcast》說：「我不常談競爭對手，但我確實開著小米的車。」他表示，福特將這輛車從上海運到芝加哥，自那時以來，他就一直在駕駛這輛車，「並且愛到不想放手」。

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小米SU7是小米首款電動車，分為SU7、SU7 Pro和SU7 Max共3個版本，不過法利並未具體說明他駕駛的是哪個版本。但他稱讚小米現在每個月都能賣出1到2萬輛電動車，因此稱呼小米為「行業巨頭」，而且是一個「比汽車公司更強大的消費品牌」。

但值得注意的是，小米SU7的成功伴隨著成本壓力。在8月21日公布的第2季財報中，小米電動車部門的調整後虧損為2.52億美元（約81.5億元新台幣），平均每輛SU7虧損約9200美元（約29.7萬元新台幣）。

這並不是法利或福特高層，第一次對中國電動車產業的規模或發展進行評論，根據《華爾街日報》9月報導，法利在5月訪問中國後，對董事會成員稱，中國汽車工業對福特產生了「生存威脅」。法利和福特財務長勞勒 （John Lawler） 當時還試駕了中國長安汽車的電動SUV，2人都對中國製造的電動車的品質感到震驚和印象深刻。勞勒試駕後更和法利說：「這和以前完全不一樣了，這些傢伙走在了我們的前面。」

福特因此正在改變電動車策略，以應對這種狀況。

勞勒8月指出，福特將用混合動力車型取代原先計畫的電動SUV，此舉成本將近20億美元（約647億元新台幣）。

小米SU7是小米首款電動車，分為SU7、SU7 Pro和SU7 Max共3個版本。（美聯社）

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