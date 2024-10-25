中國孕婦控喝優格卻喝到鮮血！公司回應讓她怒了

有中國消費者指控，在食用中國光明乳業產品「莫斯利安酸奶」（台灣稱優格）時，發現疑似鮮血。（圖擷取自微博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國乳製品巨頭「光明乳業」，在中國販售牛奶、優格等多款產品，是中國3大乳製品企業之一，但最近卻有中國消費者指控，在購買光明乳業產品「莫斯利安酸奶」（台灣稱優格）回家，結果喝的時候發現有血腥味，將包裝割開一看，裡面竟疑似有鮮血，讓她嚇得馬上掛號就醫，光明乳業回應僅說「此為個案」，消息引發中國網路輿論關注。

綜合中國媒體報導，來自中國安徽省合肥市的劉姓女子投訴指出，她2024年8月29日買了一箱光明乳業的莫斯利安酸奶，生產日期為2024年7月15日，而到了2024年10月14日晚上，她開一包來飲用，結果卻發現有血腥味，割開包裝還發現疑似鮮血，讓她嚇的馬上去醫院檢查。

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由於她是孕婦，很擔心傳染病影響胎兒，被告知4週後抽血化驗，醫生甚至建議住院觀察，前後因此事，她已花費人民幣4000多元（約新台幣1.8萬元）。

光明乳業在投訴平台上回應該事件稱，經過自查，同批次產品生產過程、產品出廠檢驗、留樣產品復檢均正常合格，認為此次投訴為「個案事件」。

光明乳業週五（25日）進一步發出公告澄清，表示同批次產品至今都沒有相同問題的反饋，強調光明乳業的所有產品均符合食品安全標準，不存在產品品質問題。

不過劉姓女子事後還指控，光明乳業後來有承諾賠償她1萬元人民幣（約新台幣4.5萬元），不過要把微博上的文章給刪除。她出於對大企業的信任，把微博文章刪除了，但未收到對方承諾的1萬元人民幣。

消息曝光後，引發網民議論紛紛，有人留言表示「那血到底是什麼血？」有人更好奇「為何包裝內會出現血跡？那如果不是血跡，又是什麼？」但也有中國網友懷疑會不會是喝的人牙齦出血流回去的？「這一查DNA就知道了吧」。

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