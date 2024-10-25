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超級優惠價！台積電員工搶登記預購創辦人張忠謀自傳下冊

2024/10/25 10:03

超級優惠價！台積電員工搶登記預購創辦人張忠謀自傳下冊（記者洪友芳攝）超級優惠價！台積電員工搶登記預購創辦人張忠謀自傳下冊（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊，將在11月29日出版上市；為了鼓勵員工閱讀創辦人自傳，了解公司創立與發展過程，台積電內部近期祭出員工專屬回饋方案，A方案是員工單購買下冊只要自付250元，僅原價750元的三分之一價格，B方案是上下冊整套一次入手為優惠價495元，為市價1100元的4.5折，每人限量一本或一套購買，差價由公司支付，超級優惠價吸引台積人熱烈登記購買。

台積電發言系統表示，公司同仁可透過台積專屬回饋方案，即日起至11月8日（五），每位同仁可限購一冊（下冊）或一套（含上、兩冊）。

張忠謀自傳全集將在今年11月29日隆重出版，出版社引述張忠謀的話「當我創辦一個半導體公司，只有一條路：『世界級』」，推崇他是成就的偉大企業， 推進了世界科技的進程，他以台灣為支點，創辦台積電，刻下時代的記憶，改變人類的未來。

台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊，將在11月29日出版上市（資料照）台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊，將在11月29日出版上市（資料照）

天下文化指出，由張忠謀親筆撰寫、獨家授權自傳近30萬字巨作全集《張忠謀自傳》，上冊近10萬字涵蓋年代從1931~1964，下冊近20萬字 涵蓋年代從1964~2018年，長達54年的經歷。上冊於1998年初版，相隔26年再出版下冊，出版社推出典藏套書，也可單獨買下冊。

張忠謀於2018年年中退休後，2019年11月2日重返台積電參加運動會時，針對自傳下冊，他曾說，自傳下冊將會分成兩大篇，第一大篇將從德儀寫起，他在德儀待了25年，與德儀半導體部分強盛有相當大的關係與貢獻，這是他人生非常重要的一部分，也會是自傳下冊非常重要的篇章。

張忠謀自傳下冊的第二大篇是寫台積電奇蹟，還有通用、工研院插曲。下冊最重要的篇章是台積電創立到發展過程，台積電如何從籌資不被看好到成為技術領先的世界級公司，預料將是張忠謀自傳下冊最精彩的主要內容。預期自傳下冊將有新書發表會。

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