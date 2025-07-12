對等關稅從20％變30％ 歐盟氣炸、不排除反擊

川普（右）12日宣布對歐盟課徵30%新關稅，歐盟執委會主席馮德萊恩（左）表示，歐盟將在必要時採取應對措施。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國統統川普12日在Truth Social公布新一波關稅信函，歐盟、墨西哥被課徵30%關稅，2者關稅稅率都被上調，歐盟關稅稅率更從原本的20%大幅調升至30%。對此，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發布聲明指責美國，他說，對歐盟出口徵收 30%的關稅將破壞大西洋兩岸的供應鏈，損害企業及消費者利益，歐盟將在必要時採取應對措施。

綜合《CNBC》及《CNN》等外媒報導，川普12日在給歐盟委員會主席馮德萊恩和墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的信中公布新稅率，歐盟及墨西哥均為30%，若比較川普在4月2日公布的稅率，歐盟的稅率從20%上調至30%，墨西哥則從25%上調至30%。

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歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）發布聲明稱，對歐盟出口徵收 30%的關稅將破壞跨大西洋供應鏈，損害大西洋兩岸的企業及消費者的權益，歐盟將採取一切必要措施維護歐盟利益，包括在必要時採取相應的應對措施。

不過，馮德萊恩仍強調，歐盟已準備好繼續努力在 8 月1 日之前與美國達成協議。

在川普威脅對歐盟徵收30%關稅之前，美歐官員已進行數週的緊張談判。歐盟曾希望與川普政府達成框架協議，以避免提高關稅。目前尚不清楚這封信將如何影響談判的進展。歐盟官員曾表示，他們希望談判能在8月1日前結束。

至於墨西哥目前尚未發表相關談話。

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