IMF官員：中國財政刺激不足以遏止通貨緊縮風險

IMF官員表示，中國最近推出的一系列財政措施不足以解決通貨緊縮風險。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）一名資深官員表示，中國最近推出的一系列財政措施不足以解決困擾這個全球第2大經濟體的通貨緊縮風險。

《彭博》報導，IMF亞太區主管史瑞尼瓦桑（Krishna Srinivasan）表示，雖然近期的政策原則上會提升IMF對中國今年4.8％經濟成長的預測，但中央政府「必須投入」更多資金來應對房地產崩盤，緩解價格壓力。

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史瑞尼瓦桑週四（24日）受訪時指出，IMF認為，北京宣佈的措施還不夠，因為國內需求仍非常疲軟，當局必須確保預售屋確實完工，同時也必須解決能繼續存活的開發商以及不可繼續存活開發商的問題。

史瑞尼瓦桑補充，中國應該將國內生產毛額（GDP）的5％左右用於穩定房地產市場的崩盤。根據《彭博》基於去年數據的計算，這相當於價值約6.3兆人民幣（約新台幣28.5兆元）的一系列計劃。雖然史瑞尼瓦桑沒有給出具體的預測時間，但IMF今年稍早表示，這類支出可能會在未來4年內進行。

投資人和經濟學家正在等待中國幫助經濟放緩計劃的更多細節，中國財政部長藍佛安本（10）月稍早誓言允許地方政府使用專款購買未售出的房屋，但沒有提供這項計劃的規模。中國政府近日宣佈下調抵押貸款利率，並大幅下調購買第2套房屋的最低頭期。中國人行稱，此舉將幫助約5000萬戶家庭，節省1500億人民幣（約新台幣6802.5億元）的抵押貸款成本。

房地產危機已經使中國家庭財富蒸發約18兆美元（約新台幣578.8兆元），使中國陷入自1999年以來最長的通貨緊縮，本月的數據顯示，經濟成長放緩至6季以來最低水準。被問到GDP平減指數需要多長時間才能轉正時，史瑞尼瓦桑表示，「只有時間才能證明」，並稱，關鍵在於如何解決根本問題，即內需非常疲軟的問題。

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