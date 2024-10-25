IMF總裁警告：全球經濟面臨成長低迷、高債務的風險

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）週四（24日）警告，世界有陷入低成長、高債務泥沼的危險，這將使各國政府用於改善人民機會、應對氣候變遷和其他挑戰的資源減少。

《路透》報導，喬治艾娃在華府舉行的IMF、世界銀行（World Bank）年會期間記者會上表示，在這樣的背景下，結果是民眾愈來愈不滿。

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這些會議因即將在11月5日到來的美國總統大選蒙上陰影，引發了人們的擔憂，認為在民主黨籍總統拜登執政期間受到高通膨困擾的美國人可能會讓共和黨候選人川普重返白宮，開啟保護主義的新貿易政策，並增加數兆美元的債務。

喬治艾娃提到，儘管全球經濟在面對戰爭威脅、中國需求疲軟以及緊縮貨幣政策帶來的後續效應時表現出一定的韌性，但這種不滿情緒不只在美國，也在其他國家出現。

喬治艾娃表示，對全球多數國家來說「軟著陸」已經在望，但人們對經濟前景並不樂觀，每個人對於經濟狀況如何的答案都是很好，但是人們情緒卻不太好，家庭仍受到高物價的傷害，全球成長缺乏動力。

IMF週二（22日）發佈的新經濟預測顯示，隨著美國時力減弱，到2029年全球GDP成長將從今年的3.2％小幅下降至3.1％，遠低於2000年至2019年3.8％的平均。

與此同時，IMF的《財政監測》（Fiscal Monitor）顯示，全球政府債務今年將首度突破100兆美元（約新台幣3210.5兆元），隨著各國愈來愈傾向增加政府支出並抵制增稅，債務預計將繼續攀升。IMF也預測，政府債務佔GDP的比例目前為93％，到2030年將達100％，超過疫情大流行期間的高峰。

喬治艾娃指出，底線是全球經濟面臨低成長、高債務的風險，這代表著收入下降和就業機會減少，同時也代表政府收入減少，家庭資源以及應對氣候變遷等長期挑戰的資源減少，考慮到這些問題，現在是一個焦慮的時期。

喬治艾娃提到中國經濟疲軟的情況，並稱，除非北京採取果斷的行動，將經濟模式轉向出口、製造業投資的消費需求，否則中國經濟成長率可能會放緩至遠低於4％。IMF與世銀的會議上也出現對中東戰爭升級的新擔憂，喬治艾娃表示，衝突更廣泛的升級可能會增加對該地區經濟體的外溢效應。

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