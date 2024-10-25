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中國車企只能頂禮膜拜！特斯拉1天賺逾3個「蔚小理」

2024/10/25 12:21

特斯拉單日市值暴增1496億美元，賺逾3個「蔚小理」（路透）特斯拉單日市值暴增1496億美元，賺逾3個「蔚小理」（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉在驚豔財報，及樂觀展望下，週四股價飆約22%，創11年來最大單日漲幅，單日市值暴增1496.22億美元（約新台幣4.79兆元），輕鬆賺逾3個曾代表中國智慧汽車黃金時代的3巨頭「蔚小理」。

特斯拉週三晚間公佈第3季營收為251.8億美元，略低於分析師預期的253.7億美元，但較去年成長8%，而調整後每股盈餘為 72美分，高於分析師平均預期的58美分。

不僅財報驚豔，對未來展望也非常樂觀， 馬斯克在電話會議上表示，預估明年「汽車成長」將達到20%至30%，理由是「汽車成本更低」和「自動駕駛技術的出現」。這項預測超出了FactSet 調查分析師預計 2025年交付量將成長約15%的預期。

在雙利多加持下，特斯拉週四股價開高走高，終場大漲21.92%，漲幅創下2013年來單日最大漲幅，收260.48美元，單日市值暴增1496.22億美元。

相較於特斯拉的暴漲，曾代表著中國智慧汽車的黃金時代的3巨頭「蔚小理」（蔚來、小鵬、理想），不僅未跟著特斯拉上漲，反而遭到投資人瘋狂殺出，其中又以小鵬跌勢最重，終場大跌6.18%，收10.47美元，市值只剩99.42億美元（約新台幣3181.44億元），蔚來週四股價亦下跌4.05%，收4.98美元，市值為104.1億美元（約新台幣3331.2億元），只有理想汽車股價收紅，終場上漲1.22%，收27.4美元，市值來到290.72億元（約新台幣9303.04億元）。

「蔚小理」3家車企目前總市值加起來為494.24億美元（約新台幣1.58兆元），相較於特斯拉單日市值暴增1496.21億元，等於特斯拉1天就賺逾3個「蔚小理」。

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